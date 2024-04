Olimpiadi 2024, Di Monte guardalinee e Valeri al VAR: gli unici italiani del calcio a Parigi

Sono loro gli unici due italiani che parteciperanno ai tornei di calcio maschile e femminile delle Olimpiadi 2024 in programma a Parigi.

Francesca Di Monte e Paolo Valeri. Sono loro i due italiani del mondo del calcio che prenderanno parte al torneo in programma in occasione delle Olimpiadi 2024 in programma a Parigi la prossima estate.

La FIFA ha reso nota la lista dei direttori di gara, guardalinee e addetti al VAR convocati per i Giochi Olimpici in terra francese.

Tra questi ci sono Francesca Di Monte della sezione di Chieti, che ricoprirà il ruolo di guardalinee, e Paolo Valeri della sezione di Roma 2, che sarà addetto al VAR.