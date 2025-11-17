Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-FINAFP
Claudio D'Amato

Olanda-Lituania dove vederla: DAZN, Sky, Rai, Mediaset, TV8, 20 o Cielo? Canale, diretta streaming, formazioni

Olanda e Lituania concludono il proprio percorso nel Gruppo G delle Qualificazioni Mondiali: formazioni, canale tv e copertura streaming.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Obiettivo Mondiali 2026 ad un passo. L’Olanda di Ronald Koeman è vicinissima ad ottenere il pass per la fase finale della Coppa del Mondo, in programma la prossima estate in America.

Dopo il pari 1-1 in Polonia, gli Oranje hanno bisogno di un punto per conquistare la qualificazione e blindare il primo posto.

Di fronte c’è la Lituania, fanalino di coda del Gruppo G e a caccia della prima vittoria.

Tutte le info su Olanda-Lituania: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.

  • OLANDA-LITUANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Olanda-Lituania

    • Data: lunedì 17 novembre 2025

    • Orario: 20:45

    • Canale TV: all'interno di Diretta Gol Qualificazioni Mondiali su Sky Sport Calcio (202)

    • Streaming: all'interno di Diretta Gol su NOW e Sky Go

    • Pubblicità

  • FORMAZIONI UFFICIALI OLANDA-LITUANIA

    OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Timber, de Ligt, van Dijk, Akè; Reijnders, de Jong; Malen, Xavi Simons, Gakpo; Depay. All. Koeman

    LITUANIA (3-5-2). Gertmonas; Tutyskinas, Armalas, Sirvys; Armalas, Vorobjovas, Gineitis, Sirgedas, Lasickas; Cernych, Kalinauskas. Ct. Jankauskas

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ORARIO OLANDA-LITUANIA

    Olanda-Lituania si gioca lunedì 17 novembre 2025, alle 20:45, alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam.

  • DOVE VEDERE OLANDA-LITUANIA IN TV

    Olanda-Lituania non sarà trasmessa integralmente ma visibile in tv all'interno di Diretta Gol Qualificazioni Mondiali su Sky Sport Calcio (202).

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • OLANDA-LITUANIA IN DIRETTA STREAMING

    Olanda-Lituania, sempre all'interno di Diretta Gol, sarà inoltre disponibile in diretta streaming su NOW e utilizzando Sky Go.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Olanda-Lituania potrete seguirla anche in diretta testuale su GOAL, con aggiornamenti relativi alle formazioni e ai momenti chiave della partita.

  • Pubblicità
    Pubblicità