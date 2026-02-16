Okan Buruk tra Galatasaray-Juventus e l'attesa per Calhanoglu: "Lo aspettiamo a braccia aperte"

Okan Buruk. Nome e cognome dicono qualcosa? Esatto: è l'allenatore del Galatasaray, che martedì sfiderà la Juventus in Champions League. Ma è anche un ex giocatore dell'Inter, la squadra che proprio contro la Juve ha appena vinto un polemicissimo Derby d'Italia.
Corsi e ricorsi storici tra Italia, Turchia ed Europa. Strani incroci che vedranno protagonista anche lui, Okan, più che mai deciso a compiere l'impresa con l'aiuto di Osimhen, Lang e delle altre stelle della rosa giallorossa.
Temi che Okan ha trattato in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, e pubblicata dal quotidiano nel pomeriggio nella propria versione online.