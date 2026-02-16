Okan Buruk tra Galatasaray-Juventus e l'attesa per Calhanoglu: "Lo aspettiamo a braccia aperte"

"Se ho passato il sabato sera davanti al televisore? A dire il vero, ho guardato tutte le partite della Juve. Gioca bene anche quando non vince, mi è piaciuta pure contro l’Atalanta. Certo, con l’Inter ha pagato a caro prezzo l’espulsione di Kalulu. Non so come si possa ammonire in quella circostanza…

Spalletti è imprevedibile. A volte difende a quattro, altre a tre. Il punto di forza della Juve risiede nell’imprevedibilità dei suoi attaccanti: Yildiz è un fenomeno che in Turchia conosciamo bene, McKennie non dà punti di riferimento. E poi c’è Conceiçao, che è nato mentre io ero compagno di squadra di suo papà…".