Okafor-Napoli, cifre e prezzo del nuovo acquisto: Conte potrà riscattarlo al termine della stagione

La formula del prestito con diritto di riscatto ha permesso al Napoli di portare alla corte di Antonio Conte un nuovo esterno: Okafor.

Dal calderone di nomi per la fascia sinistra alla fine è venuto fuori uno a sorpresa: Noah Okafor l'ha spuntata su tutti i colleghi trattati dal Napoli per il dopo Kvara, andando a tappare il buco lasciato dall'addio del georgiano. Dopo la mancata cessione all'estero, Okafor rimane in Italia per andare a giocare sulla fascia mancina del Napoli dando vita ad un interessante duello con David Neres.

Okafor lascia il Milan in prestito con la possibilità, eventuale, di tornare a Milano quando farà più caldo, la prossima estate. L'acquisizione del Napoli è però con diritto di riscatto, ragion per cui starà alla società di De Laurentiis decidere il futuro dell'attaccante svizzero che non ha avuto modo di mettersi in mostra come pensava in Italia.

Ora però la sua avventura italiana continua, entrando nella lotta Scudetto come nuovo giocatore del Napoli. A quale costo? Limitate per ora, a due cifre fra qualche mese.