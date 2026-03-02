Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Roma gruppoGetty Images
Nino Caracciolo

Occasione sprecata e calendario intenso: come esce la Roma dal pari con la Juventus

Nonostante Gasperini guardi il bicchiere mezzo pieno, la Roma ha perso un’occasione ghiotta per allungare nella corsa Champions. Ora, con un calendario complicato, bisogna evitare il contraccolpo psicologico.

Pubblicità

A fine partita Gian Piero Gasperini ha provato a guardare il bicchiere mezzo pieno, sottolineando il vantaggio in classifica sulle inseguitrici nella lotta Champions e la prestazione della sua quadra.

Al triplice fischio all’Olimpico, però, la sensazione che è la Roma abbia sprecato un’occasione davvero ghiotta per allungare sul quinto posto oggi occupato dal Como e per “tagliare” quasi definitivamente fuori dalla corsa la Juventus.

Roma che adesso dovrà fare i conti con un calendario tutt’altro che semplice. Ma che ripercussioni potrà avere il 3-3 contro la Juventus?

  • OCCASIONE SPRECATA

    La rete di Gatti in pieno recupero ha permesso ai bianconeri di pareggiare (3-3 il finale), facendo sfumare due punti che la Roma si sentiva già in tasca. La squadra di Gasperini adesso è quarta con 51 punti, tre in più del Como quinto e quattro in più sulla Juventus sesta. Per i giallorossi un’occasione sprecata…

    • Pubblicità

  • CONTRACCOLPO PSICOLOGICO DA EVITARE

    Il 3-3 contro la Juventus ha lasciato tanto amaro in bocca nell’ambiente giallorosso, specialmente per il modo come è arrivato. Da 3-1 a 3-3, con la rete del pareggio arrivata al 93’, quando la squadra di Gasperini sembrava in totale controllo del match. Roma che adesso dovrà reagire subito ed evitare un contraccolpo psicologico che potrebbe avere conseguenze importanti visto anche il calendario.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CALENDARIO NON FACILE

    Roma che, come detto, ha perso un’occasione importante per aumentare il distacco sulle inseguitrici nella corsa al quarto posto e che adesso dovrà fare i conti con un calendario intenso e complicato. Domenica prossima i giallorossi saranno impegnati al Ferraris contro il Genoa, poi disputeranno l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Bologna, successivamente affronteranno lo scontro diretto Champions con il Como al Sinigaglia e poi il match di ritorno contro il Bologna. Venti giorni che influiranno tanto sulla stagione della Roma.

  • GASPERINI VEDE IL BICCHIERE MEZZO PIENO

    "Il bicchiere è mezzo pieno. Mezzo vuoto solo per il gol a tempo scaduto che ci fa male, vedi sfumare due punti quasi in tasca. Con due punti in più sarebbe stato un bel passo, ma così è un buon risultato. C'è un grande rammarico, ma la prestazione è stata superlativa. Andiamo avanti", ha dichiarato Gasperini ai microfoni di Sky Sport nel post partita.

    L’allenatore della Roma ha poi aggiunto: “È ovvio che ci dispiace non aver vinto, però se loro hanno esultato come una vittoria, noi dovremmo andare in depressione? Animo, te la giochi fino alla fine. Di là si esulta, e qua siamo depressi? Siamo avanti di quattro punti!”.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Genoa crest
Genoa
GEN
Roma crest
Roma
ROM
0