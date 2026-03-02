Occasione sprecata e calendario intenso: come esce la Roma dal pari con la Juventus

A fine partita Gian Piero Gasperini ha provato a guardare il bicchiere mezzo pieno, sottolineando il vantaggio in classifica sulle inseguitrici nella lotta Champions e la prestazione della sua quadra.
Al triplice fischio all’Olimpico, però, la sensazione che è la Roma abbia sprecato un’occasione davvero ghiotta per allungare sul quinto posto oggi occupato dal Como e per “tagliare” quasi definitivamente fuori dalla corsa la Juventus.
Roma che adesso dovrà fare i conti con un calendario tutt’altro che semplice. Ma che ripercussioni potrà avere il 3-3 contro la Juventus?