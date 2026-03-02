Occasione sprecata e calendario intenso: come esce la Roma dal pari con la Juventus

"Il bicchiere è mezzo pieno. Mezzo vuoto solo per il gol a tempo scaduto che ci fa male, vedi sfumare due punti quasi in tasca. Con due punti in più sarebbe stato un bel passo, ma così è un buon risultato. C'è un grande rammarico, ma la prestazione è stata superlativa. Andiamo avanti", ha dichiarato Gasperini ai microfoni di Sky Sport nel post partita.

L’allenatore della Roma ha poi aggiunto: “È ovvio che ci dispiace non aver vinto, però se loro hanno esultato come una vittoria, noi dovremmo andare in depressione? Animo, te la giochi fino alla fine. Di là si esulta, e qua siamo depressi? Siamo avanti di quattro punti!”.