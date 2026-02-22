La grande occasione di Gasperini: battere la Cremonese per allungare a +4 sulla Juve in vista dello scontro diretto

Stadio Olimpico, ore 20:45. I riflettori si accendono sulla Capitale per una serata che ha il sapore dell’occasione da non perdere.
La Roma di Gian Piero Gasperini ospita una Cremonese in piena crisi di risultati con la possibilità di conquistare un vantaggio pesante nella corsa alla Champions League sulla Juventus.
I bianconeri sono scivolati ancora, questa volta in casa contro il Como, e ora la chance di portarsi a +4 a una settimana dallo scontro diretto appare come un treno da non lasciarsi sfuggire.