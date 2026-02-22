La grande occasione di Gasperini: battere la Cremonese per allungare a +4 sulla Juve in vista dello scontro diretto

Nelle ultime settimane una differenza sostanziale tra Juventus e Roma potrebbe averla fatta il mercato.

Entrambe erano alla ricerca di un attaccante: mentre i bianconeri non hanno chiuso operazioni in tal senso, i giallorossi hanno puntato su Malen, che fin qui sta incidendo.

L’olandese ha avuto un impatto realizzativo che a Roma non si vedeva da tempo e ora può essere l’uomo chiave contro la Cremonese, per arrivare al massimo allo scontro diretto, vero snodo della stagione in ottica Champions.