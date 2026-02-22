Goal.com
Gasperini RomaGetty Images
Michael Baldoin

La grande occasione di Gasperini: battere la Cremonese per allungare a +4 sulla Juve in vista dello scontro diretto

La Roma ha un’occasione ghiottissima per allungare sui bianconeri a una sola settimana dallo scontro diretto che può valere un posto nella prossima Champions League.

Stadio Olimpico, ore 20:45. I riflettori si accendono sulla Capitale per una serata che ha il sapore dell’occasione da non perdere.

La Roma di Gian Piero Gasperini ospita una Cremonese in piena crisi di risultati con la possibilità di conquistare un vantaggio pesante nella corsa alla Champions League sulla Juventus.

I bianconeri sono scivolati ancora, questa volta in casa contro il Como, e ora la chance di portarsi a +4 a una settimana dallo scontro diretto appare come un treno da non lasciarsi sfuggire.

  • LA GRANDE OCCASIONE DELLA ROMA: BATTERE LA CREMONESE PER ALLUNGARE

    Solo una settimana fa l’impresa sfiorata contro il Napoli, con un pareggio comunque prezioso alla luce del ko della Juventus contro l’Inter.

    Adesso la Roma ha l’opportunità di dare ancora più valore al proprio percorso: tre punti contro la Cremonese significherebbero +4 sui bianconeri, attualmente quinti.

    Di fronte ci sarà una squadra in evidente difficoltà: appena quattro punti nelle ultime undici gare di Serie A, con l’ultimo successo che risale al 7 dicembre, in casa contro il Lecce.

  • IL KO DELLA JUVENTUS VALE ORO: UNA GARA CHE SA DI "SEMIFINALE"

    Fin qui la Roma ha provato a guardare soltanto al proprio cammino, senza farsi condizionare dai risultati delle altre.

    La sconfitta casalinga della Juventus contro il Como, però, ha avuto un’eco inevitabile anche nella Capitale e ora si presenta una di quelle occasioni che possono indirizzare un’intera stagione.

    Contro la Cremonese non è una finale, ma qualcosa che le somiglia molto: una “semifinale”, una tappa fondamentale prima dell’evento clou dell’anno giallorosso.

  • INIZIA IL CONTO ALLA ROVESCIA: UNA SETTIMANA ALLO SCONTRO DIRETTO

    Sono passati troppi anni dall’ultima volta che all’Olimpico è risuonato l’inno della Champions League: stagione 2018/19.

    Nel frattempo i giallorossi hanno comunque onorato l’Europa tra Europa League e Conference League, ma ora è il momento di tornare nell’élite.

    Vincere contro la Cremonese è il primo passo. Poi testa allo scontro diretto di domenica 1 marzo alle 20:45, proprio in casa contro la Juventus.

  • GASPERINI SI AFFIDA A MALEN: PUÒ ESSERE IL FATTORE DECISIVO

    Nelle ultime settimane una differenza sostanziale tra Juventus e Roma potrebbe averla fatta il mercato.

    Entrambe erano alla ricerca di un attaccante: mentre i bianconeri non hanno chiuso operazioni in tal senso, i giallorossi hanno puntato su Malen, che fin qui sta incidendo.

    L’olandese ha avuto un impatto realizzativo che a Roma non si vedeva da tempo e ora può essere l’uomo chiave contro la Cremonese, per arrivare al massimo allo scontro diretto, vero snodo della stagione in ottica Champions.

