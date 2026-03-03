Nuovo San Siro, Milan e Inter lavorano al nuovo stadio da oltre 70 mila posti: "L'obiettivo è averlo nel 2030, prima degli Europei"

Il tema stadi in Italia resta caldissimo e il derby della Madonnina in programma domenica sera a San Siro è l’occasione per Milan e Inter per tornare vivere una delle ultime stracittadine al Meazza.
In vista del match valido per la 28esima giornata di Serie A, il presidente dell’Inter Beppe Marotta e quello del Milan Paolo Scaroni erano intervenuti nel quarto episodio di 'Stadi 5.0’ di DAZN, lo scorso 20 gennaio.
I due numeri uno si sono confrontati nuovamente sull’argomento, esponendo i vantaggi del progetto del nuovo San Siro e provando a stimare i tempi della costruzione del nuovo stadio, la casa di Milan e Inter, con le tempistiche circa la prima partita del nuovo impianto.