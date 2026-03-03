Nuovo San Siro, Milan e Inter lavorano al nuovo stadio da oltre 70 mila posti: "L'obiettivo è averlo nel 2030, prima degli Europei"

Il presidente Beppe Marotta ha parlato della scelta di un impianto unico:

“Perché è una matrice unica, la storia lo dice: a San Siro hanno giocato per decenni sia Milan che Inter. Milano è Milan e Inter, è logico continuare questo percorso perché entrambi hanno idee futuristiche. Oggi gli standard richiesti non sono più rispettabili: è normale che dobbiamo costruire uno stadio che rappresenti gli standard di modernità, in termini di sicurezza, affluenza, ospitalità”.

Scaroni ha aggiunto:

"Meglio stadio in due o differenti? Ci abbiamo messo 7 anni per fare uno stadio, si immagini quanto tempo ci avremmo messo per farne due a Milano. Da questo punto di vista essere insieme è stata una soluzione. Poi abbiamo il grande vantaggio, Milan e Inter, che sono due club che hanno le stesse esigenze e questo ci ha semplificato la vita".