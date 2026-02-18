Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Audi F1 2026Getty
Antonio Torrisi

Nuovo regolamento Formula 1 2026: cosa e come cambia, le nuove macchine e chi parte favorito

Una nuova era, con un cambio regolamentare, dà il via alla stagione di F1 2026: dalle modifiche alle monoposto a quelle alle power unit e al carburante. Tutto ciò che c'è da sapere sul nuovo regolamento.

Pubblicità

La Formula 1 cambia e lo fa con il nuovo regolamento in vigore dal Mondiale 2026: nuova macchina, nuove norme e, sì, anche un nuovo modo di guidare per i piloti.

Insomma: si riparte (quasi) da zero, con Lando Norris, campione in carica con la McLaren, che vorrà difendere il titolo, ma che dovrà affrontare, ovviamente, una competizione serrata Max Verstappen, Charles Leclerc, George Russell e gli altri piloti che, com'è logico che sia, sfrutteranno il nuovo regolamento per puntare a vincere il campionato.

Ma cosa cambia con le nuove regole per il Mondiale di F1 del 2026? Dalle nuove macchine alla differenza di potenza nel motore, tutto ciò che c'è da sapere.

  • NUOVO REGOLAMENTO F1 2026: COME CAMBIA LA MACCHINA

    Innanzitutto, a colpo d'occhio, una delle principali novità riguarda l'estetica e le forme delle nuove monoposto di Formula 1 per il Mondiale del 2026: più piccole rispetto a quelle della precedente generazione, ma comunque più grande a quelle che hanno emozionato tutti fino al primo decennio degli anni 2000.

    Le vetture, insomma, saranno più piccole e leggere: il peso minimo è stato fissato a 768kg (30kg in meno rispetto alle vecchie) si scende a un passo di rica 3400mm, con la larghezza che viene ridotta a 1900mm  e un fondo ristretto di 150mm. 

    Anche il carico aerodinamico viene ridotto del 15-30%: vengono eliminati i tunnel del fondo a effetto suolo che hanno caratterizzato il regolamento dal 2022 al 2025, e questo cambierà anche la resistenza aerodinamica, ovviamente, con un calo del 55%. 

    Importante, poi, le modifiche relative alle "modalità di sorpasso": scompare il DRS in favore di ali anteriori e posteriori mobili azionate dai piloti, ma non solo. Anche perché la grossa differenza è quella della parte elettrice.

    • Pubblicità

  • NUOVO REGOLAMENTO F1 2026: COME CAMBIANO MOTORE E PARTE ELETTRICA

    Ed eccoci a una delle principali novità: la potenza della macchina in Formula 1 nel 2026 è divisa per il 50% dal motore a combustione interna e per il 50% per la componente elettrica.

    Viene eliminato l'MGU-H e l'MGU-K viene aumentato da 120kW a 350kW: e, pur avendo la batteria una capacità limitata, qui viene il bello.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • NUOVO REGOLAMENTO F1 2026: QUAL È LA DIFFERENZA TRA MODALITÀ SORPASSO E BOOST?

    I piloti in Formula 1 nel 2026 possono raccogliere energia durante il giro (e nelle curve) per poi rilasciarla sui rettilinei, ma da regolamento la batteria non può accumulare più di 4MJ di energia. Per questo motivo, durante il giro, le macchine dovranno ricaricare la batteria.

    Dal volante si possono selezionare le mappature, quindi, "Recharge", che permette di ricaricare la batteria, e "Boost Mode", ovvero la possibilità di sfruttare l'energia accumulata.

    Diversa è la "Modalità sorpasso", ovvero "Overtake Mode": è una mappatura che permette a chi vuole sorpassare di utilizzare tra i 290km/h e i 355 km/h una maggiore potenza di natura elettrica rispetto a chi difende, in base all'energia a disposizione. 

    Per usare la "Modalità sorpasso" il pilota che attacca deve stare entro un secondo di distanza. 

  • NUOVO REGOLAMENTO F1 2026: PROBLEMI DI PARTENZA?

    C'è comunque già un tema legato alle partenze da fermo: non potendo sfruttare l'MGU-K, che entra in gioco solo dopo aver superato i 50km/h, lo scatto iniziale dipende tutto dalla componente termica, coi piloti che devono essere super sensibili in tal senso.

    Per questo motivo, molti lamentano dei problemi, sin dai test, discutendo anche di "problemi di sicurezza", con la possibilità di richiedere una revisione nell'utilizzo dell'MGU-K anche per la partenza. 

    Max Verstappen, dopo il primo giorno dell'ultima sessione di test in Bahrain, ha risposto provocatoriamente ad Andrea Stella, Team Principal della McLaren (che aveva detto che si tratta di "una questione che va oltre l’interesse agonistico, quindi credo che tutti i team e la FIA debbano assumersi la responsabilità di definire procedure adeguate") che "chi ha problemi con la partenza possono partire dalla pitlane".

  • Pubblicità
    Pubblicità
0