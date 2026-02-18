Nuovo regolamento Formula 1 2026: cosa e come cambia, le nuove macchine e chi parte favorito

Innanzitutto, a colpo d'occhio, una delle principali novità riguarda l'estetica e le forme delle nuove monoposto di Formula 1 per il Mondiale del 2026: più piccole rispetto a quelle della precedente generazione, ma comunque più grande a quelle che hanno emozionato tutti fino al primo decennio degli anni 2000.

Le vetture, insomma, saranno più piccole e leggere: il peso minimo è stato fissato a 768kg (30kg in meno rispetto alle vecchie) si scende a un passo di rica 3400mm, con la larghezza che viene ridotta a 1900mm e un fondo ristretto di 150mm.

Anche il carico aerodinamico viene ridotto del 15-30%: vengono eliminati i tunnel del fondo a effetto suolo che hanno caratterizzato il regolamento dal 2022 al 2025, e questo cambierà anche la resistenza aerodinamica, ovviamente, con un calo del 55%.

Importante, poi, le modifiche relative alle "modalità di sorpasso": scompare il DRS in favore di ali anteriori e posteriori mobili azionate dai piloti, ma non solo. Anche perché la grossa differenza è quella della parte elettrice.