Nuovo regolamento Formula 1 2026: cosa e come cambia, le nuove macchine e chi parte favorito

La Formula 1 cambia e lo fa con il nuovo regolamento in vigore dal Mondiale 2026: nuova macchina, nuove norme e, sì, anche un nuovo modo di guidare per i piloti.
Insomma: si riparte (quasi) da zero, con Lando Norris, campione in carica con la McLaren, che vorrà difendere il titolo, ma che dovrà affrontare, ovviamente, una competizione serrata Max Verstappen, Charles Leclerc, George Russell e gli altri piloti che, com'è logico che sia, sfrutteranno il nuovo regolamento per puntare a vincere il campionato.
Ma cosa cambia con le nuove regole per il Mondiale di F1 del 2026? Dalle nuove macchine alla differenza di potenza nel motore, tutto ciò che c'è da sapere.