Nuovo modulo per riprendere il cammino: perché Allegri dovrebbe cambiare pelle al Milan

Due pareggi nelle ultime due partite e una classifica che si fa sempre più corta. Nonostante il Milan sia secondo alle spalle dell’Inter, la sensazione è che la squadra allenata da Max Allegri necessiti di un cambio di marcia per restare in alto.
Contro Genoa e Fiorentina sono arrivati due 1-1 dai volti completamente diversi, risultati che però potrebbero avere un unico denominatore: la necessità di una svolta tattica.
Un pensiero al vaglio di Massimiliano Allegri – come ammesso dallo stesso tecnico dopo Fiorentina-Milan – che potrebbe presto diventare una necessità o quantomeno la scelta più logica, vista la situazione attuale della rosa rossonera.