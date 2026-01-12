Nuovo modulo per riprendere il cammino: perché Allegri dovrebbe cambiare pelle al Milan

Oltre alla possibilità di avere finalmente un potenziale offensivo importante, Allegri è chiamato a valutare anche il momento generale della squadra.

L’importanza degli esterni di centrocampo nel 3-5-2 è fondamentale e in questo senso emerge come Saelemaekers (il grande equilibratore del Milan allegriano) sia abbastanza stanco, mentre sulla fascia opposta Estupinan non sta dimostrando di essere un’alternativa affidabile a Bartesaghi.

Inoltre al Milan mancano i goal dei centrocampisti, da Fofana a Loftus-Cheek, tanto invocati da Allegri: tutte ragioni che potrebbero spingere il tecnico a un cambio di abito tattico per il suo Milan che potrebbe presto passare al 4-3-3.