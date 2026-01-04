Nuovo modulo, McKennie e gioco: perché Spalletti è soddisfatto di Juventus-Lecce nonostante l'1-1

Spalletti ha cercato spesso di allargare il discorso e non soffermarsi sui numeri del sistema tattico. Ma era tanto tempo che si aspettava un vero e proprio passaggio alla difesa a quattro e contro il Lecce così è stato.

La Juventus è scesa in campo con il 4-2-3-1, modulo mai utilizzato in stagione, almeno dall'inizio e che in qualche modo ricorda quello della passata stagione quando in panchina c'era ancora Thiago Motta.

"Stasera abbiamo giocato 4-2-3-1 e pensavo di vedervi tutti felici invece siete tristi", ha detto ironicamente Spalletti in conferenza, confermando la novità tattica.

Nonostante la mancata vittoria, la Juventus con questo nuovo abito tattico ha dato risposte sul piano della prestazione.