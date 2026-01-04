Nuovo modulo, McKennie e gioco: perché Spalletti è soddisfatto di Juventus-Lecce nonostante l'1-1

Niente filotto di vittorie per la Juventus, che si ferma a tre in campionato, come nelle prime tre giornate. Eppure sulla carta tutto sembrava portare almeno al quarto successo consecutivo visto che i bianconeri ospitavano all'Allianz Stadium il Lecce.
I bianconeri non vanno oltre l'1-1 contro la squadra di Eusebio Di Francesco. Si può comunque uscire con sensazioni positive da un risultato di questo tipo? In qualche modo sì e lo ha fatto capire direttamente Luciano Spalletti.
Il tecnico è rimasto soddisfatto sotto diversi aspetti e alcuni cambiamenti apportati dall'allenatore nell'ultima gara si sono rivelati efficaci e quindi probabilmente saranno riproposti anche nei prossimi impegni, a partire dal Sassuolo tra pochi giorni quando la Juve avrà la chance di tornare subito al successo.