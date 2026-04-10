Nuovo infortunio per Lautaro: cosa si è fatto l'attaccante dell'Inter e i tempi di recupero

Lautaro resterà fuori per almeno 15-20 giorni, ma le sue condizioni - come comunicato dall’Inter - verranno monitorate quotidianamente.
I nerazzurri dovranno dunque fare a meno del loro numero 10 nella gara di campionato contro il Como al Sinigaglia e in quella successiva, in casa, contro il Cagliari.
Resta difficile immaginarne il rientro anche per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, ancora contro i lariani, in programma il 21 aprile, e per la sfida dell’Olimpico contro il Torino del 26.
In caso di gestione prudente, il ritorno in campo potrebbe slittare a domenica 3 maggio, nella gara casalinga contro il Parma.