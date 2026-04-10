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Lautaro InterGetty
Michael Baldoin

Nuovo infortunio per Lautaro: cosa si è fatto l'attaccante dell'Inter e i tempi di recupero

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L'attaccante argentino si è fermato nuovamente, lo ha annunciato l'Inter con un comunicato ufficiale: cos'è successo e i tempi di recupero del capitano nerazzurro.

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Era tornato più carico che mai e il risultato sembrava evidente a tutti.

La notizia, però, è tra le peggiori possibili per l’Inter: Lautaro Martínez si è fermato nuovamente.

A comunicarlo è stata la stessa società nerazzurra attraverso un comunicato ufficiale.

  • IL COMUNICATO DELL'INTER

    "Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni."

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  • COSA SI È FATTO LAUTARO?

    Non si tratta di un problema del tutto nuovo per Lautaro, che ha accusato un infortunio muscolare: un risentimento allo stesso polpaccio, il sinistro, che lo aveva già tenuto fuori nelle scorse settimane.

    Una ricaduta per l’attaccante nerazzurro, costretto nuovamente ai box dopo il recente rientro contro la Roma, match in cui era tornato in campo con una doppietta.

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  • QUANTE E QUALI PARTITE SALTA LAUTARO?

    Lautaro resterà fuori per almeno 15-20 giorni, ma le sue condizioni - come comunicato dall’Inter - verranno monitorate quotidianamente.

    I nerazzurri dovranno dunque fare a meno del loro numero 10 nella gara di campionato contro il Como al Sinigaglia e in quella successiva, in casa, contro il Cagliari.

    Resta difficile immaginarne il rientro anche per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, ancora contro i lariani, in programma il 21 aprile, e per la sfida dell’Olimpico contro il Torino del 26.

    In caso di gestione prudente, il ritorno in campo potrebbe slittare a domenica 3 maggio, nella gara casalinga contro il Parma.

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