Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Tommaso Baldanzi GenoaGetty Images
Claudio D'Amato

Nuovo infortunio per Baldanzi, le condizioni dopo Inter-Genoa: quando torna? Quante e quali partite salta? I tempi di recupero

Tommaso Baldanzi, appena rientrato da un infortunio, si ferma ancora: le ultime sulle condizioni del fantasista arrivato al Genoa a gennaio, ko contro l'Inter.

Pubblicità

Nuovi problemi per Tommaso Baldanzi.

Il fantasista, approdato al Genoa nel mercato di gennaio, come riferisce Il Secolo XIX è incappato in un altro infortunio.

Cos'è successo? Quando torna?

  • NUOVO INFORTUNIO PER BALDANZI IN INTER-GENOA

    Baldanzi è andato ko nel corso di Inter-Genoa, match giocato sabato e perso 2-0 dal Grifone: si parla di un problema muscolare alla coscia sinistra, l'altra rispetto a quella destra (più precisamente il retto femorale) che lo ha tenuto ai box per oltre un mese, consentendogli di rientrare solo a metà febbraio.

    Spezzone a Cremona, titolare (e protagonista) col Torino, dall'inizio anche a San Siro fino al cambio al 66', dovuto proprio dall'infortunio in questione.

    • Pubblicità

  • QUANDO TORNA BALDANZI: I TEMPI DI RECUPERO

    Saranno i prossimi giorni a fornire indizi concreti sulla reale entità del nuovo infortunio di Baldanzi, il quale viene considerato in forte dubbio per Genoa-Roma in programma domenica 8 marzo alle ore 18.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INFORTUNIO BALDANZI: QUANTE E QUALI PARTITE SALTA

    IN DUBBIO PER:

    Genoa-Roma (Serie A, domenica 8 marzo)

Serie A
Genoa crest
Genoa
GEN
Roma crest
Roma
ROM
0