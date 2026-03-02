Nuovo infortunio per Baldanzi, le condizioni dopo Inter-Genoa: quando torna? Quante e quali partite salta? I tempi di recupero

Nuovi problemi per Tommaso Baldanzi.
Il fantasista, approdato al Genoa nel mercato di gennaio, come riferisce Il Secolo XIX è incappato in un altro infortunio.
Cos'è successo? Quando torna?
Baldanzi è andato ko nel corso di Inter-Genoa, match giocato sabato e perso 2-0 dal Grifone: si parla di un problema muscolare alla coscia sinistra, l'altra rispetto a quella destra (più precisamente il retto femorale) che lo ha tenuto ai box per oltre un mese, consentendogli di rientrare solo a metà febbraio.
Spezzone a Cremona, titolare (e protagonista) col Torino, dall'inizio anche a San Siro fino al cambio al 66', dovuto proprio dall'infortunio in questione.
Saranno i prossimi giorni a fornire indizi concreti sulla reale entità del nuovo infortunio di Baldanzi, il quale viene considerato in forte dubbio per Genoa-Roma in programma domenica 8 marzo alle ore 18.
IN DUBBIO PER:
Genoa-Roma (Serie A, domenica 8 marzo)