Serie C

Nicolò Turco è un nuovo giocatore del Milan Futuro: giocherà in Serie C agli ordini di Daniele Bonera.

Il Milan Futuro ingrossa le fila con l'acquisto di Nicolò Turco, ex prospetto della Juventus prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Salisburgo.

Un innesto di rilievo per Camarda e compagni, alle prese con un avvio complicato nel girone B di Serie C: all'esordio è arrivata una sconfitta di misura (1-0) sul campo della Virtus Entella.

Per Turco si tratta del ritorno in Italia a un anno dall'approdo in Austria.