Nuovi contatti tra Napoli e Ferguson: gli azzurri vogliono l'irlandese a gennaio

L'alternativa al belga, nelle intenzioni del Napoli, era Lorenzo Lucca. Pagato 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus, l'ex centravanti dell'Udinese fin qui però non ha convinto.

Un solo goal segnato in campionato - più uno in Coppa Italia - e tante prestazioni indolenti nelle quali oltre all'apporto tecnico è mancato anche e soprattutto quello della stamina, fondamentale negli aggregati sportivi guidati da Antonio Conte.

A salvarsi è il solo Rasmus Hojlund, che sta dando risposte importanti ma che da solo non è in grado di sorreggere un intero reparto per le ambizioni di un club che ha vinto due Scudetti negli ultimi tre campionati.