Ferguson Celtic Roma Europa LeagueGetty Images
Gabriele Conflitti

Nuovi contatti tra Napoli e Ferguson: gli azzurri vogliono l'irlandese a gennaio

Il club di Conte cerca rinforzi in attacco viste le difficoltà di recupero di Lukaku e il rendimento di Lucca: si attende la decisione della Roma sul prestito del centravanti irlandese.

Napoli chiama Ferguson, ma la risposta è nelle mani della Roma. I campioni d'Italia del 2025 cercano rinforzi in attacco dopo che i piani programmati in estate non sono andati come previsto.

Conte ora si trova a inseguire l'Inter e il Milan per confermarsi al vertice della classifica e per questo motivo sta spingendo con De Laurentiis per avere quello di cui ha bisogno.

Tra gli obiettivi c'è anche Evan Ferguson, centravanti irlandese di proprietà del Brighton ma che in questa stagione si sta cimentando con la Serie A grazie all'opportunità offertagli a luglio dalla Roma.

  • ANSIA NAPOLI

    Il pareggio contro il Verona e la perdita di terreno sull'Inter per il vertice della classifica stanno spingendo Antonio Conte a chiedere ulteriori rinforzi specialmente in attacco. 

    Nel reparto infatti il tecnico salentino sente di non avere garanzie sufficienti per via di tutta una serie di situazioni non previste quando è stata allestita la squadra in sede di calciomercato estivo.

  • LUKAKU A RILENTO

    In primis ad Antonio Conte manca Romelu Lukaku. Il centravanti belga si è infortunato durante una delle amichevoli di preparazione a Castel di Sangro, finendo ko per oltre tre mesi.

    La sua convocazione per la Supercoppa Italiana sembrava lasciar presagire un prossimo recupero, ma da oltre tre settimane l'ex Chelsea e Inter non è stato più aggregato ai compagni per impegni ufficiali.

  • LUCCA NON CONVINCE

    L'alternativa al belga, nelle intenzioni del Napoli, era Lorenzo Lucca. Pagato 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus, l'ex centravanti dell'Udinese fin qui però non ha convinto.

    Un solo goal segnato in campionato - più uno in Coppa Italia - e tante prestazioni indolenti nelle quali oltre all'apporto tecnico è mancato anche e soprattutto quello della stamina, fondamentale negli aggregati sportivi guidati da Antonio Conte.

    A salvarsi è il solo Rasmus Hojlund, che sta dando risposte importanti ma che da solo non è in grado di sorreggere un intero reparto per le ambizioni di un club che ha vinto due Scudetti negli ultimi tre campionati.

  • SITUAZIONE DIFFICILE

    La Roma però non è intenzionata a voler recedere il prestito di Ferguson prima del tempo. Malgrado l'idea sia baluginata in qualche mente a Trigoria, il recente rendimento dell'irlandese, che da fine novembre a inizio anno ha messo a segno 5 goal tra campionato ed Europa League, sembra aver fatto cambiare i piani.

    Inoltre i giallorossi sono alle prese con l'instabilità fisica di Dovbyk, in questa annata falcidiato da infortuni, e non hanno ancora chiuso le trattative per portare a Gasperini i rinforzi richiesti: Raspadori e Zirkzee.

