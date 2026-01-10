Nuovi contatti tra Napoli e Ferguson: gli azzurri vogliono l'irlandese a gennaio

Napoli chiama Ferguson, ma la risposta è nelle mani della Roma. I campioni d'Italia del 2025 cercano rinforzi in attacco dopo che i piani programmati in estate non sono andati come previsto.
Conte ora si trova a inseguire l'Inter e il Milan per confermarsi al vertice della classifica e per questo motivo sta spingendo con De Laurentiis per avere quello di cui ha bisogno.
Tra gli obiettivi c'è anche Evan Ferguson, centravanti irlandese di proprietà del Brighton ma che in questa stagione si sta cimentando con la Serie A grazie all'opportunità offertagli a luglio dalla Roma.