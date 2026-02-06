Nuovi allenatori UEFA A, da Mancosu a Biglia: patentino per vecchie conoscenze della Serie A

Nelle quasi 200 ore di corso (192), le migliori prove sono state quelle svolte dall'ex Milan e Lazio Lucas Biglia, centrocampista che ha militato anche per la Nazionale argentina, e da Marco Mancosu, ex giocatore sardo con un passato a Cagliari e Lecce.

Tra i migliori anche Marco Sangermani, attuale collaboratore tecnico di Rino Gattuso, ct dell'Italia.

La FIGC, inoltre, fa una particolare menzione per Gabriele Gervasi e Ivano Rossi, in grado di abilitarsi ottenendo il massimo punteggio (110 su 110), ricevendo anche la lode.