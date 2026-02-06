Goal.com
Lucas Biglia Milan Cagliari Serie A 27082017MARCO BERTORELLO/AFP/Getty Images
Francesco Schirru

Nuovi allenatori UEFA A, da Mancosu a Biglia: patentino per vecchie conoscenze della Serie A

Sono stati ufficializzati i nuovi allenatori che hanno ottenuto la licenza UEFA A in quel di Coverciano: potranno allenare fino alla Serie C o essere tesserati come vice in A o in B.

La FIGC ha svelato i nuovi allenatori che hanno ottenuto la licenza UEFA A dopo aver superato gli esami del corso di Coverciano negli scorsi giorni. 

Tra di loro ci sono vecchie conoscenze della Serie A, abilitati dunque al ruolo di tecnico: potranno allenare tutte le formazioni giovanili, comprese le Primavera, nonchè tutte le prime squadre femminili. 

Per i tecnici con il patentino UEFA A, inoltre, ci sarà la possibilità di guidare tutte le prime squadre maschili fino alla Serie C ed essere tesserati come vice sia in B che in Serie A.

  • I MIGLIORI DEL CORSO

    Nelle quasi 200 ore di corso (192), le migliori prove sono state quelle svolte dall'ex Milan e Lazio Lucas Biglia, centrocampista che ha militato anche per la Nazionale argentina, e da Marco Mancosu, ex giocatore sardo con un passato a Cagliari e Lecce.

    Tra i migliori anche Marco Sangermani, attuale collaboratore tecnico di Rino Gattuso, ct dell'Italia.

    La FIGC, inoltre, fa una particolare menzione per Gabriele Gervasi e Ivano Rossi, in grado di abilitarsi ottenendo il massimo punteggio (110 su 110), ricevendo anche la lode.

  • CHI SI RIVEDE

    Non solo Mancosu e Biglia tra i nuovi allenatori con un passato in Serie A. Tra i tecnici UEFA A che potranno allenare in Serie C o essere tesserati come vice in B e A, anche Denis Godeas, Andrea Lazzari, Pasquale Schiattarella ed Ervin Zukanovic.

    Nella lista di abilitati, tra gli altri, anche Federico Del Grosso, Pasquale Schiattarella e Andrea Cocco.

  • TUTTI GLI ALLENATORI

    Giuseppe Antognozzi, Marco Bernacci, Lucas Rodrigo Biglia, Fabio Calabresi, Matteo Camoni, Alessandro Cenicola, Michele Cherobin, Andrea Salvator Cocco, Michele Cremonesi, Felipe Dal Bello, Marco Dal Moro, Federico Del Grosso, Massimo Fascioli, Simone Fici, Gabriele Gervasi, Denis Godeas, Andrea Lazzari, Massimo Lo Monaco, Marco Mancinelli, Marco Mancosu, Giovanni Masecchia, Marco Modolo, Simone Pietro Moretti, Fabio Perazzetti, Vincenzo Perri, Andrea Persia, Sebastiano Pinna, Laurent Pittiglio, Dario Alberto Polverini, Marco Pomante, Rocco Rinaldi, Ivano Rossi, Marco Sangermani, Pasquale Schiattarella, Gianfranco Schillaci, Fabio Vicardi ed Ervin Zukanovic.

