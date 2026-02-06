Nuovi allenatori UEFA A, da Mancosu a Biglia: patentino per vecchie conoscenze della Serie A

La FIGC ha svelato i nuovi allenatori che hanno ottenuto la licenza UEFA A dopo aver superato gli esami del corso di Coverciano negli scorsi giorni.
Tra di loro ci sono vecchie conoscenze della Serie A, abilitati dunque al ruolo di tecnico: potranno allenare tutte le formazioni giovanili, comprese le Primavera, nonchè tutte le prime squadre femminili.
Per i tecnici con il patentino UEFA A, inoltre, ci sarà la possibilità di guidare tutte le prime squadre maschili fino alla Serie C ed essere tesserati come vice sia in B che in Serie A.