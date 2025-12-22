I nuovi allenatori della MLS: da Bradley al Tata Martino, passando per Damet, Dos Santos e Wells

È tempo di nuovi allenatori. Con le finali della MLS Cup ormai alle spalle da tre settimane e l'inizio dei playoff ancora più lontano, la maggior parte delle squadre è ormai in modalità offseason da un po'. Ciò significa che ci sono nuovi allenatori in campo e anche uno o due veterani che fanno il loro ritorno. Alcuni grandi club, tra cui New York Red Bulls, Atlanta United e LAFC, hanno portato nuovi volti, mentre altri hanno bisogno di aiuto per cercare di raggiungere la vetta della classifica.

L'acquisto più importante è sicuramente Tata Martino, che vuole dimostrare che le reunion calcistiche possono davvero avere successo. Ma ce ne sono anche altri, come Michael Bradley che ha firmato un contratto per assumere la guida dei New York Red Bulls, il suo primo incarico dirigenziale di alto livello nel calcio professionistico. Non tutti avranno successo, ovviamente. Ma alcuni potrebbero rivelarsi dei colpi di genio.

GOAL esamina le assunzioni e i licenziamenti chiave della MLS durante la pausa invernale e spiega perché alcuni potrebbero rivelarsi ispirati mentre altri comportano rischi reali.