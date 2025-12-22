Pubblicità
Thomas Hindle

I nuovi allenatori della MLS: da Bradley al Tata Martino, passando per Damet, Dos Santos e Wells

Focus sulle nuove nomine degli allenatori della MLS: dalla promozione di Michael Bradley ai Red Bulls al ritorno di Tata Martino ad Atlanta, fino alla ricostruzione di Yoann Damet a St. Louis.

È tempo di nuovi allenatori. Con le finali della MLS Cup ormai alle spalle da tre settimane e l'inizio dei playoff ancora più lontano, la maggior parte delle squadre è ormai in modalità offseason da un po'. Ciò significa che ci sono nuovi allenatori in campo e anche uno o due veterani che fanno il loro ritorno. Alcuni grandi club, tra cui New York Red Bulls, Atlanta United e LAFC, hanno portato nuovi volti, mentre altri hanno bisogno di aiuto per cercare di raggiungere la vetta della classifica.

L'acquisto più importante è sicuramente Tata Martino, che vuole dimostrare che le reunion calcistiche possono davvero avere successo. Ma ce ne sono anche altri, come Michael Bradley che ha firmato un contratto per assumere la guida dei New York Red Bulls, il suo primo incarico dirigenziale di alto livello nel calcio professionistico. Non tutti avranno successo, ovviamente. Ma alcuni potrebbero rivelarsi dei colpi di genio.

GOAL esamina le assunzioni e i licenziamenti chiave della MLS durante la pausa invernale e spiega perché alcuni potrebbero rivelarsi ispirati mentre altri comportano rischi reali.

  Inter Miami v Atlanta United - 2024 MLS Cup Playoffs

    TATA MARTINO (ATLANTA UNITED)

    Stato: Ufficiale
    Perché è stato assunto: Ronny Delia è stato licenziato dopo una disastrosa stagione 2025. Martino è una scelta poco attraente, ma intelligente. L'allenatore ha portato l'Atlanta United al successo immediato quando ha assunto l'incarico nel 2016 e molti non volevano che se ne andasse due anni dopo. È ancora considerato da molti tifosi dell'Atlanta come il loro allenatore per eccellenza e senza dubbio ripristinerà un senso di calma al Mercedes-Benz Stadium.

    Identità tattica: flessibile, ma offensiva. Le sue squadre hanno sempre pressato alto e si sono concentrate sul mantenimento del possesso palla una volta riconquistata. Sono meno caotiche e più controllate: pensate a Pep Guardiola piuttosto che al famoso Gegenpress di Jurgen Klopp. Martino vuole avere il possesso palla e permettere ai giocatori creativi di esprimersi (motivo per cui Miguel Almiron è stato così bravo con lui la prima volta).

    Perché ha senso: conosce il club e ottiene risultati. Martino non è un rivoluzionario tattico, ma capisce la filosofia di Atlanta, ha già portato i Five Stripes al successo nella MLS Cup e renderà sicuramente la squadra molto più disciplinata. Vinceranno subito con lui? No. Ma non perderanno nemmeno molte partite.

    Perché potrebbe non funzionare: Martino è stato eccellente durante la sua prima esperienza all'Atlanta United, ma il suo ritorno nel 2023 avverrà in una MLS molto diversa. Il suo curriculum da allenatore dopo aver lasciato il club nel 2018 è stato altalenante, caratterizzato da difficoltà con il Messico e incostanza nonostante il talento dell'Inter Miami. Nonostante tutti i discorsi sul ritorno dell'eroe locale, alla fine potrebbero rivelarsi più preziose le idee nuove.

    Voto: B+

  Michael Bradley, New York Red Bulls II

    MICHAEL BRADLEY (NEW YORK RED BULLS)

    Stato: Ufficiale

    Perché è stato assunto: il licenziamento di Sandro Schwarz può essere stato severo, ma dopo aver mancato l'accesso ai playoff, i Red Bulls hanno chiaramente ritenuto che fossero necessarie nuove idee. Bradley è considerato una delle menti più brillanti del calcio americano e non sarebbe sorprendente se il successo a livello di club lo portasse alla ribalta nella USMNT. L'ex centrocampista dei Red Bulls ha imparato da alcuni dei migliori del gioco, tra cui suo padre Bob e Jesse Marsch, e ha acquisito una solida base nel sistema RB prima di passare alla gestione a tempo pieno la scorsa estate. Conosce bene il club ed è facile capire il fascino della storia del centrocampista difensivo diventato allenatore.

    Identità tattica: c'èancora molto da definire. Bradley è allenatore della prima squadra solo da sei mesi, avendo preso il posto dei New York Red Bulls II a giugno. All'epoca, ha dichiarato a GOAL di condividere fortemente la filosofia dei Red Bull, basata su un calcio espressivo e ad alta pressione. Da allora, tuttavia, sembra essersi evoluto, con il direttore sportivo Julian de Guzman che ha sottolineato come Bradley sia stato assunto in parte per le nuove sfumature che ha mostrato al di fuori di quel sistema. La sua squadra dei Red Bulls II è stata la più prolifica nei playoff della MLS Next Pro e ha vinto il campionato, fornendo una prima prova a sostegno di tali affermazioni. Ci si aspetta un 4-3-3, ma con meno di un anno di esperienza nella gestione professionale, Bradley sta ancora cercando di trovare la sua strada.

    Perché ha senso: è in linea con la filosofia dei Red Bull. Quello che abbiamo qui è una mente giovane e brillante che vuole vincere le partite e farlo bene. Ha giocato per il club, sa cosa significa indossare la maglia e ha una determinazione d'acciaio che renderà la sua squadra competitiva. Anche il fatto che abbia molta esperienza su entrambe le sponde dell'Atlantico dovrebbe aiutare.

    Perché potrebbe non funzionare: Bradley ha 38 anni ed è inesperto nella gestione di squadre di alto livello. Questa è una squadra dei Red Bulls che ha mancato i playoff per la prima volta in 15 anni e avrà bisogno di un po' di tempo per ripartire e entrare in una nuova era. Potrebbe essere un anno troppo presto, indipendentemente dalle credenziali di Bradley.

    Voto: A-

  Marc Dos Santos

    MARC DOS SANTOS (LAFC)

    Stato: Ufficiale

    Perché è stato assunto: Per andare sul sicuro. Il LAFC ha ottenuto ottimi risultati negli ultimi due mesi sotto la guida di Steve Cherundolo, che ha lasciato l'incarico alla fine della stagione. Con Dos Santos, hanno semplicemente promosso il suo assistente. Dos Santos ha una grande esperienza, ha già ricoperto il ruolo di allenatore capo nella MLS e dovrebbe garantire una continuità fondamentale per il LAFC, che è arrivato a un passo dalla MLS Cup, perdendo ai rigori.

    Identità tattica: 4-3-3 basato sul possesso palla, che sarà leggermente diverso dal suo predecessore. Cherundolo era flessibile, ma la sua squadra LAFC dava il meglio di sé quando giocava in contropiede, con Son Heung-Min e Denis Bouanga come coppia d'attacco. Le squadre di Dos Santos sono state più metodiche e hanno giocato con giocatori più evidenti sulle fasce nel corso degli anni.

    Perché ha senso: è una scelta incredibilmente sicura, il tipo di scelta che si vede fare continuamente dalle squadre forti. Dos Santos è a Los Angeles dal 2022 e ha visto questo gruppo crescere e svilupparsi. Ha già instaurato un rapporto con i giocatori e saprà esattamente con cosa ha a che fare fin dal primo giorno.

    Perché potrebbe non funzionare: il suocurriculum come allenatore è altalenante. Ha raggiunto i playoff solo una volta con il Vancouver e, anche se aveva a disposizione pochissime risorse, altri allenatori hanno avuto successo nel club con risorse sostanzialmente simili. Deve ancora dimostrare di essere un leader affidabile. E Ange avrebbe potuto essere disponibile...

    Voto: B-

  Yoann Damet FC Cincinnati

    YOANN DAMET (ST. LOUIS CITY SC)

    Stato: Ufficiale

    Perché è stato assunto: il St . Louis CITY SC ha bisogno di un completo rinnovamento. Olof Mellberg è stato un disastro fin dal primo giorno ed è rimasto in carica fino al 27 maggio, quando è stato licenziato. Il St. Louis ha promosso il suo allenatore della MLS Next Pro, David Critchley, al ruolo di allenatore ad interim. Ma nemmeno lui è riuscito a ottenere molto dalla squadra. E dopo aver perso il suo direttore sportivo, Lutz Pfannenstiel, passato all'Aberdeen della Scottish Premier League, Damet è il volto di una nuova era. Ha ricoperto una serie di ruoli di assistente di grande rilievo, più recentemente sotto l'eccellente Wilfried Nancy al Columbus.

    Identità tattica: in gran parte sconosciuta. Tutti i suoi modelli di riferimento hanno giocato un calcio offensivo, tra cui Nancy, Mikey Varas e Greg Vanney. E durante il suo periodo ad interim all'FC Cincinnati, si è concentrato sul calcio basato sul possesso palla. Ma questo è successo sei anni fa e Damet aveva solo 29 anni. Il St. Louis ha una rosa costruita per mantenere il possesso palla, ma resta da vedere se Damet sarà espressivo come i suoi modelli di riferimento.

    Perché ha senso: cosa hanno da perdere? Si tratta di un progetto, e lo St. Louis ha chiuso al 15° posto nella Western Conference lo scorso anno. È stata la seconda peggior squadra della Major League Soccer e, dopo l'addio del direttore sportivo, è in fase di totale ricostruzione. Ci sono alcuni talenti su cui lavorare, ma per il resto si tratta di una squadra giovane da costruire da zero. Damet è un allenatore interessante che avrebbe dovuto ottenere un incarico da head coach già da tempo.

    Perché potrebbe non funzionare: hanno bisogno di qualcuno che stabilizzi la situazione. St. Louis ha alcune qualità, ma è anche in caduta libera. Anche nella MLS, dove le fortune possono cambiare rapidamente, ci vorranno due anni prima che diventi una vera competitrice. Un allenatore esperto che sappia gestire gli alti e bassi di una stagione sarebbe stata una scelta più intelligente.

    Voto: C

  MATT WELLS

    MATT WELLS (COLORADO RAPIDS)

    Stato: Segnalato

    Perché è stato assunto: i Rapids avevano un buon allenatore in Chris Armas, ma hanno dovuto affrontare una decisione difficile quando il suo contratto è scaduto alla fine della stagione. Hanno investito molto per cercare di dare al membro della Hall of Fame del calcio statunitense una squadra competitiva, ma il crollo nelle ultime settimane della stagione ha di fatto deciso per loro. Wells è un altro giovane talento che, come assistente, ha seguito alcuni allenatori di grande esperienza in Europa. Il suo periodo al Fulham, al Brugge e al Tottenham ha portato vari gradi di successo, ma ha lavorato con alcuni dei migliori - più recentemente Thomas Frank - e dovrebbe fornire una vera energia.

    Identità tattica: da definire.

    Ha lavorato con due allenatori dallo stile completamente diverso, Ange Postecoglou e Thomas Frank al Tottenham. Wells ha gestito gran parte dell'allenamento quotidiano sotto Frank ed è stato anche molto coinvolto durante il periodo di Postecoglou. La squadra del Colorado non è costruita per stare sulla difensiva ed è improbabile che lui cerchi di parare i colpi.

    Perché ha senso: sembra molto in linea con lo spirito del Colorado. I Rapids hanno una rosa capace e di qualità, ma ciò di cui hanno più bisogno è una guida tattica chiara che la coordini. Wells ha gestito efficacemente il lavoro di Frank negli ultimi mesi e ha ricoperto ruoli quotidiani significativi sotto Postecoglou e Scott Parker, entrambi operatori tatticamente meticolosi, nel bene e nel male. La sua capacità di gestire gli uomini rimane un'incognita, ma non il suo acume tattico.

    Perché potrebbe non funzionare: inesperienza. Non ha mai ricoperto il ruolo di allenatore capo e ha poca conoscenza della MLS. Anche i migliori allenatori possono soccombere a questa dura realtà.

    Voto: B

