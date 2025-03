Nuova disavventura per Okoye: guidava senza patente e assicurazione e su un auto non immatricolata

Il portiere dell'Udinese è stato multato dalla Polizia di Udine. E intanto spera di tornare a disposizione di Runjaic contro la Lazio.

Di nuovo il nome di Maduka Okoye in copertina. E di nuovo per un motivo che, con il calcio strettamente giocato e con le partite dell'Udinese, ha poco a che fare.

Dopo l'inchiesta avviata qualche settimana fa per il suo presunto coinvolgimento in un giro di scommesse, Okoye è finito di nuovo nelle pagine di cronaca, come riportato dalla Gazzetta dello Sport e dal Messaggero Veneto.

Il portiere dell'Udinese è stato infatti multato dopo essere stato fermato senza patente e assicurazione e alla guida di un'auto non immatricolata.