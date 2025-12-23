Nuno Tavares poco utilizzato da Sarri alla Lazio, il terzino può lasciare già a gennaio: c'è l'interesse dell'Al-Ittihad di Conceiçao

Qualcosa si è rotto tra Nuno Tavares e la Lazio. Tanto che il terzino potrebbe lasciare i biancocelesti già a gennaio.
Dopo una stagione, la scorsa, da assoluto protagonista infatti il portoghese è incappato in qualche prestazione gravemente insufficiente.
E dopo il clamoroso errore nell'ultimo derby di fatto Tavares è diventato una riserva per Sarri che gli preferisce stabilmente Luca Pellegrini.
Da qui la concreta possibilità di una cessione immediata già a gennaio quando ad accoglierlo potrebbe essere il connazionale Sergio Conceiçao.