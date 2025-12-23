Pubblicità
Nuno Tavares LazioGetty Images
Lelio Donato

Nuno Tavares poco utilizzato da Sarri alla Lazio, il terzino può lasciare già a gennaio: c'è l'interesse dell'Al-Ittihad di Conceiçao

Il portoghese ha giocato poco dopo il grave errore commesso nel derby e potrebbe lasciare la Lazio già a gennaio. Sergio Conceiçao vorrebbe portare Nuno Tavares all'Al-Ittihad.

Qualcosa si è rotto tra Nuno Tavares e la Lazio. Tanto che il terzino potrebbe lasciare i biancocelesti già a gennaio.

Dopo una stagione, la scorsa, da assoluto protagonista infatti il portoghese è incappato in qualche prestazione gravemente insufficiente.

E dopo il clamoroso errore nell'ultimo derby di fatto Tavares è diventato una riserva per Sarri che gli preferisce stabilmente Luca Pellegrini.

Da qui la concreta possibilità di una cessione immediata già a gennaio quando ad accoglierlo potrebbe essere il connazionale Sergio Conceiçao.

  • OTTO ASSIST NELLA PRIMA STAGIONE IN SERIE A

    La scorsa stagione Nuno Tavares era stato uno dei migliori acquisti di tutta la Serie A.

    Il portoghese si era scatenato soprattutto da agosto ad ottobre mettendo a referto addirittura otto assist in altrettante partite di campionato.

    Poi una squalifica e i primi problemi fisici che ne hanno condizionato il resto della stagione, chiusa con sole 23 presenze complessive.

  • L'ERRORE DI TAVARES NEL DERBY

    Anche quest'anno Nuno Tavares era partito come titolare nel ruolo di terzino sinistro.

    Ma il portoghese nel derby contro la Roma è incappato in un grave errore che è di fatto costato la sconfitta alla Lazio e pesanti critiche da parte dei tifosi biancocelesti.

    Tavares da allora è sceso in campo dal 1' altre due volte prima di fermarsi per infortunio.

    E una volta rientrato ha giocato appena 50' complessivi nelle ultime cinque partite di campionato. 

  • NUNO TAVARES LASCIA LA LAZIO A GENNAIO?

    La sensazione, insomma, è che Nuno Tavares abbia definitivamente perso il posto da titolare in favore di Luca Pellegrini.

    Il terzino italiano fornisce maggiori garanzie  Maurizio Sarri soprattutto in fase difensiva. Cosa che potrebbe portare alla cessione del portoghese a gennaio.

    Tavares peraltro in questa stagione non ha ancora segnato e neppure fornito assist. Numeri che certificano un rendimento non all'altezza delle aspettative.

  • L'INTERESSE DELL'AL-ITTIHAD

    Secondo quanto riporta Matteo Moretto sulle tracce di Nuno Tavares si sarebbe messo il suo connazionale Sergio Conceiçao.

    L'ex allenatore del Milan vorrebbe portare il portoghese in Arabia dove attualmente siede sulla panchina dell'Al-Ittihad.

    Tavares gradirebbe la destinazione e sarebbe pronto a raggiungere Conceiçao già a gennaio ma va trovata la formula che convinca Lotito a cedere il terzino.

