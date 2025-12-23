Nuno Tavares poco utilizzato da Sarri alla Lazio, il terzino può lasciare già a gennaio: c'è l'interesse dell'Al-Ittihad di Conceiçao

Anche quest'anno Nuno Tavares era partito come titolare nel ruolo di terzino sinistro.

Ma il portoghese nel derby contro la Roma è incappato in un grave errore che è di fatto costato la sconfitta alla Lazio e pesanti critiche da parte dei tifosi biancocelesti.

Tavares da allora è sceso in campo dal 1' altre due volte prima di fermarsi per infortunio.

E una volta rientrato ha giocato appena 50' complessivi nelle ultime cinque partite di campionato.