Il numero di maglia di Fullkrug al Milan: cos'ha scelto il tedesco, abbandonato l'11 del West Ham

Niclas Fullkrug è il profilo scelto dal Milan per aumentare il peso offensivo del proprio attacco, carente come si è notato chiaramente nella semifinale della Supercoppa Italiana contro il Napoli: è un centravanti vero, profilo di cui Allegri attualmente è privo.

Il club rossonero e il West Ham sono giunti a un accordo lunedì, Fullkrug è poi arrivato a Milano e si è sottoposto alle visite mediche. Insomma, tutto fatto, firme e ufficialità a parte (arriveranno alla riapertura del mercato, all'inizio di gennaio). Compresa la scelta del numero di maglia.

Scelta per nulla banale, considerando l'importanza e il peso del numero in questione. Sia per il calciatore che decide di farlo comparire sulla propria maglia, sia per il Milan stesso.