Stefano Silvestri

Il numero di maglia di Fullkrug al Milan: cos'ha scelto il tedesco, abbandonato l'11 del West Ham

Niclas Fullkrug è il nuovo centravanti del Milan almeno per la seconda parte della stagione. E intanto, in attesa di esordire con il nuovo anno, ha deciso il numero di maglia.

Niclas Fullkrug è il profilo scelto dal Milan per aumentare il peso offensivo del proprio attacco, carente come si è notato chiaramente nella semifinale della Supercoppa Italiana contro il Napoli: è un centravanti vero, profilo di cui Allegri attualmente è privo.

Il club rossonero e il West Ham sono giunti a un accordo lunedì, Fullkrug è poi arrivato a Milano e si è sottoposto alle visite mediche. Insomma, tutto fatto, firme e ufficialità a parte (arriveranno alla riapertura del mercato, all'inizio di gennaio). Compresa la scelta del numero di maglia.

Scelta per nulla banale, considerando l'importanza e il peso del numero in questione. Sia per il calciatore che decide di farlo comparire sulla propria maglia, sia per il Milan stesso.

  • FULLKRUG COL 9

    Fullkrug ha infatti scelto il numero 9 per i sei mesi che inizialmente trascorrerà a Milano, in attesa di capire se il prestito con diritto di riscatto che rappresenta la base dell'accordo tra Milan e West Ham si trasformerà in un acquisto a titolo definitivo.

    Il numero in questione era libero dall'inizio della stagione e dunque non verrà consegnato da alcun nuovo compagno di squadra.

  • ABBANDONATO L'11

    Per Fullkrug, la scelta del numero 9 è una novità quasi assoluta. Anche se, come detto, si sta parlando un centravanti vecchio stampo e non di un esterno offensivo o di un 10 adattato al ruolo.

    L'ex centravanti del Borussia Dortmund ha usato l'11 nell'anno e mezzo al West Ham, la squadra da cui il Milan lo ha prelevato, così come al Werder Brema. Nell'unico anno di militanza in giallonero, con tanto di raggiungimento della finale di Champions League, aveva invece il 24.

    La maglia numero 9 Fullkrug l'ha indossata, sì, ma diversi anni fa e mai a livello di prima squadra: ce l'aveva nelle giovanili del Werder Brema e poi nella seconda squadra del Norimberga.

  • L'ULTIMO COL 9? JOVIC

    L'ultimo giocatore del Milan a portare il 9 prima di Fullkrug è un giocatore che non ha lasciato una grossa traccia in rossonero: Luka Jovic, nella stagione 2024/2025.

    L'attaccante serbo, che centravanti vero non è a differenza del collega tedesco, a un certo punto della scorsa stagione aveva collezionato medie realizzative più che interessanti. Ma anche lui alla fine si è fatto inglobare dall'annata negativa della squadra, finita fuori dalle coppe. Oggi gioca in Grecia con l'AEK.

  • EREDE DI INZAGHI E GIROUD

    Ben più fortuna hanno avuto altri centravanti che negli anni precedenti avevano indossato la maglia numero 9. Come Olivier Giroud, vincitore da protagonista dello Scudetto nella stagione 2021/22, l'ultimo del Milan fino a oggi.

    Giroud ha avuto la bravura di porre un freno alla "maledizione di Inzaghi", l'ultimo grande 9 rossonero prima di lui. Da George Weah a Daniele Massaro, passando per Pierino Prati, José Altafini e Gunnar Nordahl, il 9 è un numero che tante altre leggende del club avevano scelto e portato nel corso dei decenni.

    Fullkrug avrà il compito non tanto di eguagliare le gesta di tutti loro (difficile), quanto di dimostrarsi un acquisto azzeccato. Anche se la maglia numero 9, inevitabilmente, gli getterà sulle spalle qualche chilo aggiuntivo di pressione.

