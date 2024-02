Novità Open VAR su DAZN: verranno analizzati gli episodi da moviola del weekend in corso

DAZN si evolve allo step successivo: su Open VAR si passa all'analisi delle gare appena concluse. Il CEO Azzi: "Il tifoso al centro dell'evento".

Open VAR, il format di DAZN che analizza le decisioni arbitrali svelando i dialoghi tra direttore di gara e VAR, si evolve e passa allo step successivo: quello della simultaneità dell'analisi.

A partire da Torino-Lecce, gara in programma questa sera alle 19.00 e primo anticipo della venticinquesima giornata di Serie A, prenderà infatti il via una grande novità: a finire sotto la lente d'ingrandimento saranno gli episodi più discussi non del weekend precedente, come accaduto fino a oggi, bensì del weekend in corso.

La domenica sera, oppure il lunedì nel caso la giornata di Serie A si prolunghi oltre il fine settimana, all'interno di Sunday Night Square si analizzeranno attraverso Open VAR i principali casi da moviola delle partite appena andate in archivio, con tanto di dialoghi tra i componenti arbitrali delle varie partite. In studio anche un rappresentante dell'AIA.

"FIGC, AIA e DAZN, in collaborazione con la Lega Serie A - comunicano la FIGC e DAZN - vanno così a consolidare la partnership formativa e informativa avviata nel 2023 con un unico obiettivo: rendere l’esperienza del pubblico sempre più coinvolgente, favorendo al tempo stesso una rinnovata cultura sportiva e una maggiore comprensione delle decisioni arbitrali".