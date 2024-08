Novara-Milan Futuro dove vederla: Rai, DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Dopo l'esordio vincente contro il Lecco, il Milan Futuro sfida il Novara nella Coppa Italia di Serie C: dove vedere la partita, tv, streaming.

Il debutto assoluto è stato un successo: 3-0 al Lecco. E ora il Milan Futuro torna in campo per la seconda partita ufficiale della propria storia: la squadra di Daniele Bonera sfida il Novara, altra formazione di terza serie.

Si gioca per la Coppa Italia di Serie C e precisamente per il secondo turno eliminatorio della competizione: la vincente della sfida, che si giocherà in gara unica, approderà agli ottavi di finale. In caso di pareggio al 90' si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Se il Milan Futuro ha estromesso il Lecco al primo turno, il Novara ha avuto la meglio sul Renate, imponendosi ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari e supplementari.

Ecco dunque tutte le info su Novara-Milan Futuro: quando si gioca e dove vedere la partita in tv e streaming.