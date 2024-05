Novara-Fiorenzuola dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Novara e Fiorenzuola di fronte nel ritorno del playout di Serie C NOW: azzurri forti del 3-1 dell’andata, agli emiliani serve la rimonta.

Novara e Fiorenzuola si ritrovano, a sette giorni dall’andata dei playout di Serie C NOW.

Al Piola ci si gioca la salvezza nei novanta minuti che chiuderanno la stagione, con le squadre di Gattuso e Tabbiani che cercano di mantenere la categoria.

Azzurri in condizione di grande vantaggio: il 3-1 dell’andata permetterebbe ai piemontesi di rimanere in Serie C anche perdendo con due reti di scarto.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv.