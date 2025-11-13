Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Erling Haaland Norway 2025Getty
Lelio Donato

Norvegia-Estonia dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Norvegia ospita l'Estonia nel Gruppo I delle qualificazioni Mondiali, lo stesso dell'Italia: dove vedere la partita in tv e in diretta streaming.

La Norvegia, ormai ad un passo dalla qualificazione diretta ai Mondiali 2026, affronta l'Estonia.

La nazionale scandinava guida il Gruppo I con tre punti di vantaggio sull'Italia e in caso di vittoria sarebbe di fatto certa del pass anche in caso di sconfitta contro gli Azzurri. La differenza reti, infatti, premia nettamente Haaland e compagni.

Tutte le info su Norvegia-Estonia: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.

  • NORVEGIA-ESTONIA CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Norvegia-Estonia
    • Data: giovedì 13 novembre 2025
    • Orario: 18:00
    • Canale TV: Sky Sport Arena
    • Streaming: Sky Go e NOW
  • FORMAZIONI UFFICIALI NORVEGIA-ESTONIA

    NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. Ct. Solbakken.

    ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Peetson, Kuusk, Mets, Schjonning-Larsen; Shein, Palumets; Saarma, Soomets, Sinyavskiy; Sappinen. Ct. Henn

  • ORARIO NORVEGIA-ESTONIA

    La gara tra Norvegia ed Estonia, valida per il girone I di qualificazione al Mondiale, si gioca giovedì 13 ottobre 2025 in Norvegia. Il fischio d’inizio dell’incontro è previsto alle ore 18:00.

  • DOVE VEDERE NORVEGIA-ESTONIA IN TV

    Il match tra Norvegia ed Estonia sarà trasmesso da Sky sul canale Sky Sport Arena. Sarà inoltre possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. 

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • NORVEGIA-ESTONIA IN DIRETTA STREAMING

    Gli abbonati Sky potranno seguire la gara tra Norvegia ed Estonia in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go.

    La partita sarà visibile in streaming su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Sarà possibile inoltre seguire il match valido per le qualificazioni al prossimo campionato Mondiale tra Norvegia ed Estonia anche su GOAL grazie alla nostra diretta testualecon tutti gli aggiornamenti sulle formazioni e i momenti salienti dell’incontro.

