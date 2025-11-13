La Norvegia batte anche l'Estonia ed è virtualmente ai Mondiali dopo 28 anni: all'Italia restano i Playoff

Anche l’ultimo barlume di speranza si è spento: la Norvegia conquista virtualmente l’accesso diretto ai Mondiali 2026 di Canada, Messico e Stati Uniti.
La formazione guidata da Solbakken ha, come previsto, vinto la penultima gara del girone contro l’Estonia, azzerando le residue chances di primo posto dell’Italia.
Anche se gli azzurri vincendo entrambe le partite aggancerebbero in vetta la rivale, il gap relativo alla differenza reti è ormai incolmabile. Gli scandinavi - seppur non matematicamente, ma è una formalità - possono dunque dirsi ai Mondiali per la prima volta dopo 28 anni, ossia da Francia ’98.