Sorloth Norway EstoniaGetty Images
Claudio D'Amato

La Norvegia batte anche l'Estonia ed è virtualmente ai Mondiali dopo 28 anni: all'Italia restano i Playoff

Haaland e compagni non sbagliano un colpo: superano anche l’Estonia davanti ai propri tifosi e ipotecano il pass Mondiale con un turno d’anticipo, spegnendo le residue e flebili speranze di primo posto dell'Italia.

Anche l’ultimo barlume di speranza si è spento: la Norvegia conquista virtualmente l’accesso diretto ai Mondiali 2026 di Canada, Messico e Stati Uniti.

La formazione guidata da Solbakken ha, come previsto, vinto la penultima gara del girone contro l’Estonia, azzerando le residue chances di primo posto dell’Italia.

Anche se gli azzurri vincendo entrambe le partite aggancerebbero in vetta la rivale, il gap relativo alla differenza reti è ormai incolmabile. Gli scandinavi - seppur non matematicamente, ma è una formalità - possono dunque dirsi ai Mondiali per la prima volta dopo 28 anni, ossia da Francia ’98.

  • ILLUSIONE AZZURRA

    Abbiamo provato a sperarci, per 50 minuti ci siamo anche illusi, poi il ciclone Haaland si è abbattuto sull'Estonia e ha dissolto in un attimo i voli pindarici degli italiani. A braccetto con Sorloth, bravo a sbloccare una gara che stava diventando complicata e trasformata in discesa.

  • A SAN SIRO OCCORREREBBE IL METAVERSO

    La Norvegia - a meno che a San Siro non perda con circa 9 goal di scarto (follia, naturalmente) - può già acquistare i biglietti aerei per giugno, quando la Nazionale di Solbakken riassaporerà l'atmosfera di un Mondiale.

  • NORVEGIA ELIMINATA DA FRANCIA '98... DALL'ITALIA

    L'ultima apparizione risale all'edizione francese, in cui gli scandinavi superarono il proprio girone chiudendolo secondi alle spalle del Brasile e precedendo Marocco e Scozia ma venendo eliminati agli ottavi… dall'Italia.

  • UMORI E MOMENTI CAPOVOLTI

    Già, proprio da noi, vittoriosi 1-0 grazie al goal di Bobo Vieri al 18' al Velodrome di Marsiglia. Ora, invece, gli azzurri dovranno guadagnarsi la Coppa del Mondo 2026 attraverso l'intricata appendice dei Playoff. Umori e momenti, a 27 anni di distanza, si rivelano totalmente capovolti.

