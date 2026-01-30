Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Norton-CuffyGetty Images
Andrea Ajello

Norton-Cuffy conteso tra Inter e Juventus: il terzino con un passato da 'numero 10', alla scoperta dell'esterno del Genoa

'Litigato' da Chelsea, Tottenham e Arsenal quando era un ragazzino: le curiosità su Norton-Cuffy, il profilo che accende il mercato in Serie A.

Pubblicità

Brooke Norton-Cuffy è uno dei nomi al centro del mercato in questa sessione invernale che sta per terminare. Non certo una sorpresa che più squadre importanti lo seguano con attenzione e siano pronte a fare un investimento per lui.

In particolare, sull'esterno del Genoa ci sono Inter, che come riporta Fabrizio Romano è in trattative avanzate, e la Juventus, che da tempo cerca un rinforzo sulla fascia destra. 

Dal passato con la maglia numero 10 agli intrecci londinesi tra Arsenal, Chelsea e Tottenham, alla scoperta di Norton-Cuffy e le curiosità sull'inglese. 

  • IL NUMERO 10 PER METTERSI PRESSIONE

    "Ho preso la 10 per mettermi un po’ di pressione", così Norton-Cuffy, in un'intervista a GOAL, aveva spiegato la scelta di indossare quel numero di maglia al  Rotherham United. 

    Un numero insolito per chi gioca da terzino: "Sapevo che se avessi indossato quella maglia avrei dovuto giocare bene, avanzare di più e fare più dei miei soliti compiti difensivi. Penso che mettendomi pressione posso ottenere il meglio: voglio uscire dalla mia comfort zone perché quando sono sotto pressione gioco meglio. Sapevo che prendere la 10 avrebbe suscitato diverse reazioni".

    • Pubblicità

  • LE CORSE PER GENOVA

    Norton-Cuffy è arrivato al Genoa nell'estate 2024; una nuova avventura lontano dall'Inghilterra per lui che per ambientarsi ha deciso di vivere la città in maniera 'particolare' per un giocatore.

    Capita infatti di incontrarlo che corre la sera per le vie della città, tra il lungomare e la pineta, salutando e chiacchierando con chi trova per la sua strada. Un modo per relazionarsi con un nuovo ambiente, sicuramente differente da quello da cui arriva. 

     "Le mie corse sul lungomare in Corso Italia? Mi hanno aiutato. In finale (dell'europeo under 21 n.d.r) faceva molto caldo ma ho corso con esplosività fino alla fine", ha raccontato al Secolo XIX.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DAL CHELSEA ALL'ARSENAL...E IL NO AL TOTTENHAM

    Norton-Cuffy è stato preso dal Genoa dal settore giovanile dell'Arsenal, in cui è cresciuto arrivando fino alla seconda squadra dei Gunners. Lui, che è nato a Londra, prima dell'Arsenal però era entrato nel settore giovanile del Chelsea, che ha lasciato nel 2016 proprio per i grandi rivali cittadini. 

    L'esterno rossoblù fece due provini, uno con l'Arsenal e l'altro con il Tottenham, decidendo però di "snobbare" gli Spurs e aggregarsi ai Gunners. Il fatto che le tre squadre più importanti di Londra lo abbiano chiamato dimostra quanto fin da ragazzino Norton Cuffy fosse considerato uno dei maggiori prospetti del panorama europeo. 

  • DOPPIO CAMPIONE D'EUROPA

    Il percorso di Norton-Cuffy tra giovanili del club e le Nazionali minori dell'Inghilterra è stato senza dubbio di alto livello. Con il proprio paese infatti è diventato Campione d'Europa in due circostanze.

    Nel 2022 ha vinto l'Europeo Under 19 e poi nell'estate 2025 invece si è ripetuto con l'Inghilterra Under 21, salendo sul tetto d'Europa. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL LEGAME CON IL DS DELLA JUVENTUS

    Come detto, tra le squadre interessate a Norton-Cuffy e che valutano l'investimento c'è anche la Juventus. A maggior ragione dopo che nelle scorse settimane è approdato in bianconero Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo.

    Il dirigente italiano conosce benissimo Norton-Cuffy visto che è stato proprio lui a portarlo al Genoa un anno e mezzo fa; Ottolini era il ds del club rossoblù e  scommise sul classe 2004. Un legame quindi importante tra il giocatore e il dirigente, che vorrebbe adesso portarlo con sé a Torino anche se dovrà fare i conti prima di tutto con la concorrenza dell'Inter. 

0