Norton-Cuffy conteso tra Inter e Juventus: il terzino con un passato da 'numero 10', alla scoperta dell'esterno del Genoa

Norton-Cuffy è stato preso dal Genoa dal settore giovanile dell'Arsenal, in cui è cresciuto arrivando fino alla seconda squadra dei Gunners. Lui, che è nato a Londra, prima dell'Arsenal però era entrato nel settore giovanile del Chelsea, che ha lasciato nel 2016 proprio per i grandi rivali cittadini.

L'esterno rossoblù fece due provini, uno con l'Arsenal e l'altro con il Tottenham, decidendo però di "snobbare" gli Spurs e aggregarsi ai Gunners. Il fatto che le tre squadre più importanti di Londra lo abbiano chiamato dimostra quanto fin da ragazzino Norton Cuffy fosse considerato uno dei maggiori prospetti del panorama europeo.