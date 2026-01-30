Norton-Cuffy conteso tra Inter e Juventus: il terzino con un passato da 'numero 10', alla scoperta dell'esterno del Genoa

Brooke Norton-Cuffy è uno dei nomi al centro del mercato in questa sessione invernale che sta per terminare. Non certo una sorpresa che più squadre importanti lo seguano con attenzione e siano pronte a fare un investimento per lui.
In particolare, sull'esterno del Genoa ci sono Inter, che come riporta Fabrizio Romano è in trattative avanzate, e la Juventus, che da tempo cerca un rinforzo sulla fascia destra.
Dal passato con la maglia numero 10 agli intrecci londinesi tra Arsenal, Chelsea e Tottenham, alla scoperta di Norton-Cuffy e le curiosità sull'inglese.