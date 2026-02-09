Istimewa
"Non succederà mai più" - Ryan Reynolds e Rob Mac acclamati per il loro impatto "ridicolo" al Wrexham da Ben Foster mentre i proprietari festeggiano l'anniversario
Pubblicità
Cinque anni al Wrexham per le star di Hollywood
Il Wrexham festeggia i cinque anni da quando Reynolds e Mac hanno stupito il mondo intero acquisendo la proprietà del club. Da allora molte cose sono cambiate nella squadra gallese, che ha ottenuto tre promozioni consecutive che hanno portato il Wrexham fino alla Championship. La squadra di Phil Parkinson sta affrontando una stagione difficile, ma attualmente occupa l'ultimo posto disponibile per i play-off, il che significa che il sogno di giocare in Premier League è ancora vivo.
- Getty
"Non succederà mai più" - Elogi per la coppia del Wrexham
Foster è tornato dal ritiro per giocare nel club nel 2023 e ha aiutato la squadra a ottenere la promozione nella English Football League. Ora ha sottolineato quanto sia stata impressionante l'ascesa del club, dichiarando alla Press Association: "Con il Salford City, ci sono calciatori che gestiscono la squadra e che hanno già fatto tutto questo in passato. Sanno come funzionano i club di calcio e a volte questo porta a una mentalità che non funziona. Il Birmingham ha proprietari molto ricchi, ma il Wrexham è diverso. Rob e Ryan non sapevano bene cosa stavano facendo quando hanno rilevato una squadra di calcio. Hanno investito denaro, ma hanno anche investito le loro energie. Ci hanno messo il loro interesse personale e la loro energia in un modo che si vede raramente. Credo sinceramente che se gli chiedessi di cosa sono più orgogliosi, il Wrexham sarebbe al primo posto insieme a tutto ciò che hanno fatto nella recitazione o negli affari. Prendere qualcosa che non capivi appieno e trasformarlo in ciò che è oggi è qualcosa di cui andare davvero orgogliosi. È incredibile.
"È ridicolo. Non succederà mai più. La promozione fuori dal campionato, la promozione, la promozione e il fatto di essere già in posizione di promozione a questo livello è scandaloso. Un anno o due fa ho detto che pensavo che sarebbero arrivati in Premier League entro tre, quattro o cinque anni. Uscire dalla Championship è una richiesta difficile: è un campionato duro e competitivo, con molti soldi in gioco. Ma l'hanno fatto nel modo giusto: hanno dato al manager il potere di portare i giocatori che voleva, di capire chi sono".
Cerchi scommesse calcistiche più intelligenti? Ottieni anteprime degli esperti, pronostici basati sui dati e approfondimenti vincenti con GOAL Tips su Telegram. Unisciti subito alla nostra comunità in continua crescita!
- PubblicitàPubblicità
Reynolds e Mac guardano al futuro
Reynolds e Mac guardano al futuro e affermano che il successo non sarà misurato esclusivamente dai risultati ottenuti dalla squadra sul campo. Mac ha dichiarato a The Athletic: "(Vogliamo) attirare persone che poi rimangano a Wrexham, per cogliere lo spirito artistico e impegnarsi a costruire qualcosa all'interno della città utilizzando l'arte e il business. Questo sembra un modello sostenibile che potrebbe aiutare dal punto di vista macroeconomico. Quello che abbiamo detto fin dal primo giorno è che vogliamo costruire un modello sostenibile. Se qualcuno guarda all'economia attuale del club, solo per come siamo arrivati fin qui, non è sostenibile. Ma questo solo perché l'infrastruttura non c'è stata per generazioni. Quindi, quello che stiamo cercando di fare è piantare i semi in modo che, sì, possiamo avere successo ora, ma tra 50 o 100 anni questi semi diventino alberi e un modello completamente sostenibile. Voglio venire a vedere la nostra squadra vincere la Premier League? Sì. Voglio vincere la Champions League? Sì. Ma se Wrexham, come città, non avrà successo mentre noi prosperiamo, avremo fallito".
- Getty Images Sport
La FA Cup è la prossima sfida per il Wrexham
Il Wrexham occupa attualmente l'ultimo posto disponibile per i play-off nel campionato di Championship dopo 31 partite giocate e spera di riuscire a mantenerlo per il resto della stagione. Tuttavia, l'attenzione ora si sposterà sulla FA Cup e sul quarto turno contro l'Ipswich Town venerdì sera. Il Wrexham tornerà poi in campo nel campionato di Championship con una partita cruciale contro il Bristol City quattro giorni dopo. Il Wrexham è solo un punto e due posizioni davanti al Robins in classifica.
Tradotto automaticamente da GOAL-e
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità