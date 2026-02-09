"Non succederà mai più" - Ryan Reynolds e Rob Mac acclamati per il loro impatto "ridicolo" al Wrexham da Ben Foster mentre i proprietari festeggiano l'anniversario

Foster è tornato dal ritiro per giocare nel club nel 2023 e ha aiutato la squadra a ottenere la promozione nella English Football League. Ora ha sottolineato quanto sia stata impressionante l'ascesa del club, dichiarando alla Press Association: "Con il Salford City, ci sono calciatori che gestiscono la squadra e che hanno già fatto tutto questo in passato. Sanno come funzionano i club di calcio e a volte questo porta a una mentalità che non funziona. Il Birmingham ha proprietari molto ricchi, ma il Wrexham è diverso. Rob e Ryan non sapevano bene cosa stavano facendo quando hanno rilevato una squadra di calcio. Hanno investito denaro, ma hanno anche investito le loro energie. Ci hanno messo il loro interesse personale e la loro energia in un modo che si vede raramente. Credo sinceramente che se gli chiedessi di cosa sono più orgogliosi, il Wrexham sarebbe al primo posto insieme a tutto ciò che hanno fatto nella recitazione o negli affari. Prendere qualcosa che non capivi appieno e trasformarlo in ciò che è oggi è qualcosa di cui andare davvero orgogliosi. È incredibile.

"È ridicolo. Non succederà mai più. La promozione fuori dal campionato, la promozione, la promozione e il fatto di essere già in posizione di promozione a questo livello è scandaloso. Un anno o due fa ho detto che pensavo che sarebbero arrivati in Premier League entro tre, quattro o cinque anni. Uscire dalla Championship è una richiesta difficile: è un campionato duro e competitivo, con molti soldi in gioco. Ma l'hanno fatto nel modo giusto: hanno dato al manager il potere di portare i giocatori che voleva, di capire chi sono".

