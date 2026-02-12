"Non sono una grande squadra" - Ange Postecoglou esprime un giudizio severo sul Tottenham dopo l'esonero di Thomas Frank

Postecoglou ha spiegato a The Overlap perché gli Spurs stanno faticando a trovare stabilità e continuità, con persino Mauricio Pochettino e José Mourinho che non sono riusciti a soddisfare le aspettative. Ha dichiarato: "Se si guarda alla lista dei nomi, non c'è davvero un filo conduttore comune in ciò che stanno cercando di fare. Penso che parte del DNA del Tottenham - per mancanza di un termine migliore - sia che a loro piace che le loro squadre giochino in un certo modo.

"È giusto dire che con Mauricio stavano seguendo quella strada, ma allo stesso tempo penso che le persone abbiano sottovalutato troppo l'influenza di Harry (Kane) in quel periodo. Se avessi avuto Harry in quel primo anno, sono convinto che avremmo concluso in quella posizione in Champions League. Anche se lui se n'è andato, non è possibile colmare quel vuoto. È impossibile.

“Quindi, quando si guardano questi allenatori, come ho detto, sono passati da, sapete, Mauricio che giocava in un certo modo e che secondo me si adattava al DNA della squadra, poi la cosa importante era che non avevano vinto nulla. Abbiamo bisogno di vincitori. Quindi puntiamo su Jose. Jose li porta in finale di coppa e lo licenziano la settimana prima della partita.

“Quindi, se parliamo di vincitori, beh, in una partita secca, non mi dispiacerebbe avere Jose come allenatore della mia squadra solo per una partita secca. Quello che succede dopo è... E poi, sai, poi è arrivato Antonio [Conte] perché, ancora una volta, è un altro vincitore, e poi Antonio se ne va e io arrivo.

"Dicono, beh, vogliamo il calcio, sapete. Con Antonio abbiamo raggiunto la Champions League, ma non avevamo il calcio. Quindi vogliamo il calcio e tu hai il calcio, anche se il mio DNA è quello di vincere.

“Quindi abbiamo intrapreso quella strada. Ecco cosa intendo. È davvero curioso capire cosa stanno cercando di costruire. Cosa sono? Ovviamente hanno costruito uno stadio incredibile, strutture di allenamento incredibili. Ma quando si guarda alla spesa, in particolare alla struttura salariale, non sono un grande club”.