"Non sono una grande squadra" - Ange Postecoglou esprime un giudizio severo sul Tottenham dopo l'esonero di Thomas Frank
Postecoglou licenziato dopo aver rotto la maledizione dei trofei
L'allenatore danese Frank è stato sollevato dal suo incarico l'11 febbraio, dopo aver ottenuto solo 13 vittorie in 38 partite in panchina. Gli Spurs sono precipitati al 16° posto nella classifica della Premier League, finendo un posto più in basso rispetto alla scorsa stagione.
Postecoglou ha assistito alla caduta verso la zona retrocessione, ma ha comunque assaporato il successo continentale e conquistato il primo trofeo dal 2008. Ciò non è stato sufficiente per mantenere il suo posto di lavoro, con il 60enne che ha affermato di aver sempre combattuto una battaglia persa, con le mani spesso legate nel mercato dei trasferimenti.
Postecoglou spiega perché gli Spurs non sono una "grande squadra"
Postecoglou ha spiegato a The Overlap perché gli Spurs stanno faticando a trovare stabilità e continuità, con persino Mauricio Pochettino e José Mourinho che non sono riusciti a soddisfare le aspettative. Ha dichiarato: "Se si guarda alla lista dei nomi, non c'è davvero un filo conduttore comune in ciò che stanno cercando di fare. Penso che parte del DNA del Tottenham - per mancanza di un termine migliore - sia che a loro piace che le loro squadre giochino in un certo modo.
"È giusto dire che con Mauricio stavano seguendo quella strada, ma allo stesso tempo penso che le persone abbiano sottovalutato troppo l'influenza di Harry (Kane) in quel periodo. Se avessi avuto Harry in quel primo anno, sono convinto che avremmo concluso in quella posizione in Champions League. Anche se lui se n'è andato, non è possibile colmare quel vuoto. È impossibile.
“Quindi, quando si guardano questi allenatori, come ho detto, sono passati da, sapete, Mauricio che giocava in un certo modo e che secondo me si adattava al DNA della squadra, poi la cosa importante era che non avevano vinto nulla. Abbiamo bisogno di vincitori. Quindi puntiamo su Jose. Jose li porta in finale di coppa e lo licenziano la settimana prima della partita.
“Quindi, se parliamo di vincitori, beh, in una partita secca, non mi dispiacerebbe avere Jose come allenatore della mia squadra solo per una partita secca. Quello che succede dopo è... E poi, sai, poi è arrivato Antonio [Conte] perché, ancora una volta, è un altro vincitore, e poi Antonio se ne va e io arrivo.
"Dicono, beh, vogliamo il calcio, sapete. Con Antonio abbiamo raggiunto la Champions League, ma non avevamo il calcio. Quindi vogliamo il calcio e tu hai il calcio, anche se il mio DNA è quello di vincere.
“Quindi abbiamo intrapreso quella strada. Ecco cosa intendo. È davvero curioso capire cosa stanno cercando di costruire. Cosa sono? Ovviamente hanno costruito uno stadio incredibile, strutture di allenamento incredibili. Ma quando si guarda alla spesa, in particolare alla struttura salariale, non sono un grande club”.
Postecoglou rivela gli obiettivi che il Tottenham non è riuscito a raggiungere
Ha aggiunto: "L'ho capito perché quando cercavamo di ingaggiare dei giocatori, non eravamo sul mercato per quei giocatori. Ci sono alcuni giocatori che noi... Voglio dire, alla fine del mio primo anno, quando siamo arrivati quinti, per me era chiaro: come si fa a passare dal quinto posto a una vera sfida? Beh, dovevamo ingaggiare giocatori pronti per la Premier League.
Ma finire quinti quell'anno non ci ha portato in Champions League, non avevamo i soldi. Quindi abbiamo finito per ingaggiare Dom Solanke, che era assolutamente... Mi piaceva molto, mi piace davvero, e tre adolescenti.
Sai, all'epoca stavo guardando Pedro Neto, [Bryan] Mbeumo e [Antoine] Semenyo, Marc Guehi, perché dicevo che se volevamo passare dal quinto posto a quello, era quello che avrebbero fatto gli altri grandi club in quel momento. E quei tre adolescenti sono giovani giocatori eccezionali e penso che saranno grandi giocatori per il Tottenham, ma non ti porteranno dal quinto al quarto e al terzo posto.
Ma quello che veniva fuori dal club era che "no, siamo un club che può competere su tutti i fronti". Quindi, quando dici che hai ovviamente una grande esperienza come allenatore, hai allenato in tutto il mondo in determinati club. Il Tottenham è diverso dagli altri club in termini di ottenere ciò che vuoi in campo o cercare di portare avanti il club? Beh, sono tutti unici, sono tutti diversi. Ma, sai, quando entri nel Tottenham, quello che vedi ovunque è 'osare è fare'. È ovunque. Eppure le loro azioni sono quasi l'antitesi di questo.
"Che ti piaccia o no, devi dare credito a Daniel [Levy] perché quella strada ha portato a un nuovo stadio, nuove strutture, ma prendendo una strada sicura, penso che non si siano resi conto che per vincere davvero, a un certo punto bisogna correre dei rischi. E questo è il DNA del club.
"Continuavo a pensare che il Tottenham, come club, dicesse 'siamo uno dei grandi', ma la realtà è che non credo che lo siano, sulla base della mia esperienza degli ultimi due anni e di come si comportano".
Il calciomercato lascia gli Spurs all'ombra dell'Arsenal
Ha poi continuato parlando del mercato, che troppo spesso rimane nell'ombra dei rivali storici del nord di Londra: "Quando l'Arsenal ha bisogno di giocatori, spende cento milioni per Declan Rice. Non vedo il Tottenham fare lo stesso. Forse ora sì, non lo so. Ma non nella mia esperienza, e nemmeno prima di me.
E in gran parte era perché stavano costruendo uno stadio, quindi ovviamente le finanze erano un problema. Credo che quello che non avevo capito era quanto fosse importante giocare in Champions League e penso che fosse per questo che c'era sempre questa disperazione, perché era quello che garantiva i fondi, capisci.
“Quindi questo significa che il mio primo anno, loro erano arrivati ottavi l'anno prima. Abbiamo perso Harry due giorni prima di giocare contro il Brentford nella prima partita. Devo provarci e questo è un compito arduo. È difficile. Ci siamo quasi riusciti. Voglio dire, se fosse stato il quinto posto in qualsiasi altro anno, probabilmente sarebbe stato [sufficiente].
“E se l'avessimo fatto, forse l'anno scorso, non avremmo comprato tre adolescenti. Ma continuo a non pensare che siano il costo del trasferimento e lo stipendio ad attrarre davvero. Voglio dire, quando è stata l'ultima volta che il Tottenham ha davvero ingaggiato qualcuno e tu hai esclamato 'wow'?”
Frank esonerato, prossimo appuntamento per gli Spurs il derby del nord di Londra
Frank non è riuscito a invertire la tendenza dopo l'addio di Postecoglou, nonostante vantasse una preziosa esperienza in Premier League maturata alla guida del Brentford. È considerato un altro allenatore che non ha ricevuto il necessario sostegno dai suoi superiori.
Postecoglou ha commentato così l'ultimo cambiamento nella panchina degli Spurs: "Si è creato un clima di incertezza perché non ci sono garanzie, indipendentemente dall'allenatore che si assume, dato che hanno avuto allenatori di livello mondiale che non hanno avuto successo, e per quale motivo?
Qual è stato il motivo di un cambiamento così importante? Thomas stava arrivando, qual era il suo obiettivo? Qual è l'obiettivo del club? All'inizio dell'anno, ovviamente, era quello di competere su tutti i fronti, ma il club non compete su tutti i fronti da molto tempo.
“Inoltre, anche la persona più influente del club negli ultimi 20 anni se ne va, quindi se si vuole fare un cambiamento così importante, bisogna capire che ci sarà una certa instabilità. Thomas sapeva che sarebbe entrato in questa situazione? Non lo so.
“È una partenza giusta per me, per chiunque studi il gioco, non è stata una progressione rispetto a me. Ho costruito quel tipo di squadra, per mancanza di un termine migliore, per giocare in un certo modo per diversi anni e lui sta arrivando e, come abbiamo detto, il Tottenham è un club curioso”.
Il prossimo appuntamento in agenda per gli Spurs è il derby con i vecchi avversari dell'Arsenal, che arriveranno al Tottenham Hotspur Stadium il 22 febbraio. Resta da vedere chi sarà alla guida della squadra in quella partita e nelle prossime partite di Champions League, con i progressi compiuti fino agli ottavi di finale di quella competizione.
