Non solo Fullkrug, al Milan serve un difensore a gennaio: tutti i nomi per Allegri, spunta anche l'idea Gatti

Il Milan ha piazzato il primo colpo del suo mercato invernale andando a rimpolpare il reparto offensivo in dotazione a Massimiliano Allegri con l'arrivo di Niclas Fullkrug dal West Ham.
Le manovre in casa rossonera, però, sono tutt'altro che concluse: l'obiettivo del club meneghino è quello di rinforzare la rosa che, da qui al termine della stagione, potrà concentrarsi esclusivamente sul campionato. Tra le zone di campo nelle quali si è reso necessario un intervento sul mercato c'è ovviamente la difesa.
Ma quali sono i nomi monitorati dal Milan per andare a rinforzare il pacchetto difensivo a gennaio?