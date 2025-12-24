Pubblicità
Michael Di Chiaro

Non solo Fullkrug, al Milan serve un difensore a gennaio: tutti i nomi per Allegri, spunta anche l'idea Gatti

Dopo aver puntellato l'attacco con l'arrivo di Fullkrug, ora i rossoneri vanno alla caccia di un nuovo innesto per la difesa: tutte le opzioni.

Il Milan ha piazzato il primo colpo del suo mercato invernale andando a rimpolpare il reparto offensivo in dotazione a Massimiliano Allegri con l'arrivo di Niclas Fullkrug dal West Ham.

Le manovre in casa rossonera, però, sono tutt'altro che concluse: l'obiettivo del club meneghino è quello di rinforzare la rosa che, da qui al termine della stagione, potrà concentrarsi esclusivamente sul campionato. Tra le zone di campo nelle quali si è reso necessario un intervento sul mercato c'è ovviamente la difesa.

Ma quali sono i nomi monitorati dal Milan per andare a rinforzare il pacchetto difensivo a gennaio?

  • SUGGESTION SKRINIAR

    Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale di comprovata esperienza che possa consentire ad Allegri di disporre di un'opzione in più per il proprio pacchetto difensivo.

    Secondo quanto riferito da Sky, uno dei nomi da monitorare è proprio quello di Milan Skriniar che in Italia ha giocato dal gennaio del 2016 al 2023 vestendo le maglie di Sampdoria e Inter. Tuttavia il centrale slovacco oggi gioca nel Fenerbahce di cui è diventato anche capitano. Morale della favola, la trattativa sembra piuttosto complicata.

  • OPZIONE DIER

    L'altra oppzione è quella che risponde al nome di Eric Dier, classe 1994 che in estate ha lasciato il Bayern per trasferirsi al Monaco.

    Il difensore inglese, out da oltre un mese per problemi muscolari, è appena tornato a disposizione del club monegasco, ma anche qui andranno valutati i margini di una possibile trattativa.

  • ATTENZIONE A GATTI

    Nella lista del Milan ci sarebbe anche Federico Gatti, profilo che Allegri conosce molto bene avendolo allenato alla Juventus dal 2022 al 2024.

    Al momento il classe 1998, che in estate ha rifiutato il Napoli, è fermo ai box causa infortunio e sin qui ha giocato 4 partite agli ordini di Spalletti. Anche in questo caso, però, sembra complicato che la Juventus possa aprire ad una cessione. Il club bianconero, infatti, vive una situazione di costante emergenza per quanto riguarda il parco difensori.

    Al recente rientro di Bremer, infatti, è corrisposto il nuovo infortunio di Rugani che rimarrà fermo ai box per 6 settimane: ecco perché viene difficile pensare che la Juve possa lasciare andare Gatti già a gennaio, per giunta per rinforzare una rivale nella corsa ai primi quattro posti.

