Non solo Fullkrug, al Milan serve un difensore a gennaio: tutti i nomi per Allegri, spunta anche l'idea Gatti

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale di comprovata esperienza che possa consentire ad Allegri di disporre di un'opzione in più per il proprio pacchetto difensivo.

Secondo quanto riferito da Sky, uno dei nomi da monitorare è proprio quello di Milan Skriniar che in Italia ha giocato dal gennaio del 2016 al 2023 vestendo le maglie di Sampdoria e Inter. Tuttavia il centrale slovacco oggi gioca nel Fenerbahce di cui è diventato anche capitano. Morale della favola, la trattativa sembra piuttosto complicata.