Nella conferenza stampa post-partita, Howe ha ammesso che, pur assumendosi "la piena responsabilità" per il calo di rendimento di questa stagione, non ritiene che alcuni giocatori abbiano dato il massimo negli ultimi tempi.

Howe ha dichiarato: "Mi sento sempre sotto pressione. Il tipo di pressione non ha importanza per me. Quando fai questo lavoro, sei sempre in quella situazione: che si tratti della pressione di vincere o di ribaltare i risultati. Noi siamo proprio in quella [seconda] situazione.

Dico sempre che la pressione che mi metto addosso non potrebbe essere più estrema. Esigo standard molto elevati da ciò che faccio e da come lavoro, e da ciò che chiedo ai giocatori di fare. Ovviamente al momento non sto facendo bene il mio lavoro. Sono infastidito con me stesso, arrabbiato con me stesso, mi incolpo, mi assumo la piena responsabilità sulle mie spalle. Nessun altro.

"La realtà è dura per me. Penso di dover riflettere a lungo e intensamente non sul mio impegno, perché quello non posso metterlo in discussione, ma sul fatto che devo lavorare meglio, fare di più. Devo assumermi la responsabilità di tutto ciò che vedete in campo. Devo trovare delle soluzioni.

"Ovviamente devo chiedere lo stesso anche ai giocatori. Devo chiedere loro di essere davvero onesti e di guardare ai loro livelli migliori, e giudicarli in base a quelli in questo momento.

"Non credo che siano in molti a poter dire di stare giocando al meglio. Questo ci dà la possibilità di crescere e migliorare".