"Non credo ce ne siano troppi", Eddie Howe critica aspramente il "livello" dei giocatori del Newcastle dopo la sconfitta contro il Brentford

La crisi del Newcastle non si arresta, contro il Brentford è arrivata la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Howe critica pubblicamente i suoi calciatori ma ammette che anche lui deve alzare il livello.

Eddie Howe ha criticato aspramente i giocatori del Newcastle United dopo la sconfitta per 3-2 in casa contro il Brentford sabato sera.

Lo stesso tecnico ha ammesso che anche lui stesso deve fare un esame di coscienza sui risultati e sulle prestazioni deludenti della squadra. 

I Magpies non hanno vinto nessuna delle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni, perdendone quattro.

    NEWCASTLE RIMONTATO IN CASA

    Il Newcastle aveva l'opportunità di superare il Brentford e portarsi all'ottavo posto nella classifica della Premier League con una vittoria. 

    Sven Botman ha effettivamente portato in vantaggio i padroni di casa nel primo tempo, ma un colpo di testa di Vitaly Janelt e un rigore di Igor Thiago hanno permesso ai Bees di andare al riposo in vantaggio. 

    Bruno Guimaraes ha pareggiato con un calcio di rigore nel secondo tempo, prima che Dango Ouattara segnasse il goal della vittoria per la squadra londinese. 

    I tifosi di casa hanno fischiato rumorosamente la loro squadra al fischio finale.

  • LO SFOGO DI HOWE DOPO LA SCONFITTA

    Nella conferenza stampa post-partita, Howe ha ammesso che, pur assumendosi "la piena responsabilità" per il calo di rendimento di questa stagione, non ritiene che alcuni giocatori abbiano dato il massimo negli ultimi tempi.

    Howe ha dichiarato: "Mi sento sempre sotto pressione. Il tipo di pressione non ha importanza per me. Quando fai questo lavoro, sei sempre in quella situazione: che si tratti della pressione di vincere o di ribaltare i risultati. Noi siamo proprio in quella [seconda] situazione.

    Dico sempre che la pressione che mi metto addosso non potrebbe essere più estrema. Esigo standard molto elevati da ciò che faccio e da come lavoro, e da ciò che chiedo ai giocatori di fare. Ovviamente al momento non sto facendo bene il mio lavoro. Sono infastidito con me stesso, arrabbiato con me stesso, mi incolpo, mi assumo la piena responsabilità sulle mie spalle. Nessun altro.

    "La realtà è dura per me. Penso di dover riflettere a lungo e intensamente non sul mio impegno, perché quello non posso metterlo in discussione, ma sul fatto che devo lavorare meglio, fare di più. Devo assumermi la responsabilità di tutto ciò che vedete in campo. Devo trovare delle soluzioni.

    "Ovviamente devo chiedere lo stesso anche ai giocatori. Devo chiedere loro di essere davvero onesti e di guardare ai loro livelli migliori, e giudicarli in base a quelli in questo momento.

    "Non credo che siano in molti a poter dire di stare giocando al meglio. Questo ci dà la possibilità di crescere e migliorare".

    NEWCASTLE FISCHIATO

    Howe è stato anche interrogato sul fatto che la sua squadra sia stata fischiata: "Se giochiamo bene, il pubblico ci sosterrà. Sarà con noi in ogni momento.

    Non ho nulla da ridire sulla loro reazione di oggi. Stanno reagendo a ciò che offriamo. Non vedo dove sia il problema. Ovviamente dobbiamo ribaltare la situazione con le nostre prestazioni".

  • ORA LA SFIDA TRA DELUSE COL TOTTENHAM

    La sconfitta contro il Brentford lascia il Newcastle al 12° posto nella classifica della Premier League, e scenderà di un'altra posizione se il Brighton & Hove Albion batterà il Crystal Palace.

    La squadra di Howe tornerà in campo martedì, quando affronterà in trasferta il Tottenham Hotspur, anch'esso in difficoltà, che sabato è stato sconfitto per 2-0 dal Manchester United nell'anticipo.

