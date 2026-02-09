"Non capisco perché!" - La nuova stella del Manchester City Marc Guehi è rimasto sconcertato dai fischi dei tifosi del Liverpool dopo il fallimento del trasferimento ad Anfield durante l'estate.

Guehi è stato bersagliato dagli insulti dei tifosi del Liverpool durante la vittoria del City ad Anfield. Il calciatore della nazionale inglese, che a gennaio è approdato nella squadra di Pep Guardiola con un trasferimento milionario, è stato fischiato ogni volta che ha toccato palla domenica.

Il difensore centrale era stato fortemente accostato al Merseyside prima di optare per l'Etihad, una decisione che chiaramente non è stata perdonata dai fedeli di Anfield. Nonostante il sottofondo ostile alla sua prestazione, Guehi è rimasto calmo, aiutando il City a superare un incontro caotico e a conquistare i tre punti.

Dopo la partita, Guehi ha espresso perplessità per i fischi, ma ha ribadito che la sua attenzione era concentrata esclusivamente sul lavoro da svolgere. "Sì, onestamente non so perché", ha risposto Guehi ridendo quando gli è stato chiesto del trattamento riservatogli. "Ma non posso controllare ciò che i loro tifosi pensano di me. Sono solo grato ai nostri tifosi per avermi sostenuto e supportato durante tutta la partita".

Incaricato di giocare dalla difesa contro l'incessante pressing alto del Liverpool, Guehi ha dimostrato un notevole coraggio con la palla. "Non è facile. I tifosi ti stanno addosso", ha ammesso. "Giochi contro una squadra che ama pressare alto, ma l'importante è sempre la prossima azione. Potresti commettere un errore, ma conta la prossima. Concentrati sempre sulla prossima azione e su come puoi aiutare i tuoi compagni di squadra".