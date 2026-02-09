Getty Images Sport
"Non capisco perché!" - La nuova stella del Manchester City Marc Guehi è rimasto sconcertato dai fischi dei tifosi del Liverpool dopo il fallimento del trasferimento ad Anfield durante l'estate.
Guehi ignora l'ostilità di Anfield
Guehi è stato bersagliato dagli insulti dei tifosi del Liverpool durante la vittoria del City ad Anfield. Il calciatore della nazionale inglese, che a gennaio è approdato nella squadra di Pep Guardiola con un trasferimento milionario, è stato fischiato ogni volta che ha toccato palla domenica.
Il difensore centrale era stato fortemente accostato al Merseyside prima di optare per l'Etihad, una decisione che chiaramente non è stata perdonata dai fedeli di Anfield. Nonostante il sottofondo ostile alla sua prestazione, Guehi è rimasto calmo, aiutando il City a superare un incontro caotico e a conquistare i tre punti.
Dopo la partita, Guehi ha espresso perplessità per i fischi, ma ha ribadito che la sua attenzione era concentrata esclusivamente sul lavoro da svolgere. "Sì, onestamente non so perché", ha risposto Guehi ridendo quando gli è stato chiesto del trattamento riservatogli. "Ma non posso controllare ciò che i loro tifosi pensano di me. Sono solo grato ai nostri tifosi per avermi sostenuto e supportato durante tutta la partita".
Incaricato di giocare dalla difesa contro l'incessante pressing alto del Liverpool, Guehi ha dimostrato un notevole coraggio con la palla. "Non è facile. I tifosi ti stanno addosso", ha ammesso. "Giochi contro una squadra che ama pressare alto, ma l'importante è sempre la prossima azione. Potresti commettere un errore, ma conta la prossima. Concentrati sempre sulla prossima azione e su come puoi aiutare i tuoi compagni di squadra".
Porre fine alla maledizione durata 23 anni
La vittoria è stata significativa non solo per la corsa al titolo, ma anche per i libri di storia. È stata la prima volta che il City ha vinto ad Anfield con i tifosi presenti dal 2003, prima dell'era dello sceicco Mansour. Anche se il City aveva vinto lì nel 2021, quel trionfo era avvenuto a porte chiuse durante la pandemia, rendendo la vittoria di domenica un momento catartico per i tifosi in trasferta.
Sorprendentemente, Guehi non era consapevole del peso della storia sulle sue spalle fino al fischio finale. "In realtà non lo sapevo affatto", ha confessato riguardo alla statistica del 2003. "Quindi penso che sia fantastico per loro [i tifosi] vederlo e viverlo. Merito a tutti per aver dimostrato tanta resilienza in una partita così difficile".
Una vittoria costruita sulla "fratellanza"
Nelle ultime settimane il City ha dovuto rispondere a domande sulla solidità della propria difesa. Ad Anfield, tuttavia, la squadra ha tenuto duro nonostante l'enorme pressione. Guehi ha attribuito la determinazione difensiva allo spirito collettivo che Guardiola ha instillato nella squadra, descrivendo lo sforzo necessario per vincere in un campo come quello come un dovere nei confronti dei compagni.
"Questo è lo standard quando si cerca di vincere le partite", ha spiegato Guehi. "Soprattutto contro avversari difficili come il Liverpool. Ogni singolo giocatore deve dare tutta la sua energia e il suo impegno per il compagno che ha accanto, e penso che oggi tutti lo abbiano fatto".
Questa "fratellanza" è stata messa a dura prova quando il Liverpool si è lanciato in avanti alla ricerca del pareggio, ma la difesa del City, guidata da Guehi, ha resistito. Il risultato è stato una risposta enfatica alle critiche che avevano messo in dubbio la fame di vittoria dei campioni. "Sappiamo che dobbiamo migliorare in quei momenti", ha aggiunto. "Ma ancora una volta, oggi abbiamo mostrato un lato diverso del nostro gioco. Buona resilienza, buon affiatamento".
Donnarumma e Haaland regalano momenti decisivi
Mentre Guehi e la difesa hanno gettato le basi, la partita è stata decisa dai momenti di brillantezza individuale su entrambi i lati del campo. Erling Haaland ha segnato ancora una volta un gol decisivo dal dischetto, ma altrettanto elogiato è stato il portiere Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano ha compiuto una parata miracolosa nei minuti finali per preservare il vantaggio.
"Ci sono stati due momenti decisivi", ha osservato Guehi. "Da una parte Erling e il capitano, dall'altra Gigio con una parata fantastica. Penso che oggi tutti abbiano fatto un ottimo lavoro".
La vittoria è stata considerata un segnale importante nel contesto della stagione, ma Guehi ha subito smorzato le aspettative. "Non credo che dobbiamo montarci troppo la testa", ha concluso. "Sono solo tre punti, ma dimostrano che possiamo vincere in modi diversi. E dimostrano che andremo avanti fino alla fine".
