Noa Lang contro Conte: "Lasciamo perdere, non sono stato trattato in modo equo: un giorno si saprà la verità"

Una manciata di presenze, qualche segnale di continuità tra novembre e dicembre. Ma in generale, l'esperienza di Noa Lang al Napoli può definirsi negativa. Con tanto di separazione già a gennaio, sei mesi dopo l'arrivo dal PSV.
Lang oggi gioca nel Galatasaray, nel campionato turco. E a qualche giorno di distanza dal trasferimento ha partecipato al Transfer Deadline Show, programma dell'edizione olandese della ESPN, ricordando l'andamento della prima parte della stagione e spiegando il motivo della sua partenza da Napoli in prestito con diritto di riscatto.
Nel mirino, com'era logico attendersi, c'è soprattutto Antonio Conte: l'allenatore con cui Lang aveva già avuto qualche screzio e che viene ora indicato come il principale responsabile del mancato feeling con la Serie A.