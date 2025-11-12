Pubblicità
Lelio Donato

Noa Lang ai margini col Napoli ma convocato dall'Olanda, il Ct Koeman sul rapporto con Conte: "Mi ha parlato del ritiro"

L'esterno non trova spazio nel Napoli di Conte e non ha nascosto qualche incomprensione col tecnico azzurro, Koeman rivela: "Mi ha parlato dei 28 giorni senza pallone in ritiro".

Ma che fine ha fatto Noa Lang? Uno dei principali acquisti del calciomercato estivo al Napoli non si è ancora visto, o quasi.

L'olandese sta faticando molto più del previsto ad inserirsi nel nostro calcio ma, soprattutto, il feeling con Antonio Conte non è scattato.

Qualche settimana fa peraltro lo stesso Lang aveva dichiarato pubblicamente come il loro rapporto non fosse idilliaco.

Adesso una conferma arriva anche dalla parole del Ct Ronald Koeman, che nonostante tutto continua a convocare Noa Lang nell'Olanda.

  • NOA LANG-CONTE, COSA HA DETTO KOEMAN

    "A settembre, mi sono seduto con lui e gli ho chiesto come vanno le cose in Italia. Mi ha detto: '28 giorni di ritiro e non ho visto un pallone'.È una vera transizione per un giocatore, e bisogna stringere i denti. Ma non è poi così male se vedono un pallone e devono farlo" ha dichiarato Koeman in conferenza stampa a proposito delle difficoltà di Noa Lang al Napoli.

  • LE PAROLE DI NOA LANG DOPO PSV-NAPOLI

    Come dicevamo sopra, peraltro, dopo la disfatta di Eindhoven contro i suoi ex compagni del PSV anche Noa Lang non aveva nascosto un certo malcontento.

    "Preferirei non dire nulla al riguardo. Penso che ogni calciatore voglia giocare, giusto? Credo che sia tutto. Non so cos'altro posso fare. Mi sto allenando duramente, ma sì...Preferirei non dire nulla. Devo mordermi un po' la lingua. Ma non ho altra scelta. Ho firmato un contratto qui, quindi devo accettarlo così com'è al momento. Non ho altra scelta. Conte? Ci ho parlato una volta, ma ora stiamo parlando della partita. Credo che sia più importante" le sue parole a 'Ziggo'.

  • LA RISPOSTA DI CONTE A NOA LANG

    Antonio Conte però ha risposto a tono all'olandese, spiegando le ragioni del suo scarso utilizzo: "Lang ha disputato l'intero ritiro precampionato con noi e ha giocato alcune partite. Non è mai partito titolare, ma dobbiamo parlare della squadra e non dei singoli giocatori, altrimenti se dovessimo parlare solo dei singoli giocatori diventerebbe dannoso. Noa deve lavorare, quando deciderò lo manderò in campo. Altrimenti rimarrà in panchina".

  • UNA SOLA VOLTA DA TITOLARE COL NAPOLI

    Noa Lang è stato acquistato dal Napoli questa estate a titolo definitivo dal PSV per 25 milioni di euro più bonus. Ma finora di fatto non si è visto.

    Per lui solo una presenza da titolare nelle prime quindici partite stagionali, a Lecce, quando peraltro è stato sostituito all'inizio del secondo tempo.

    Nelle ultime tre tra campionato e Champions League, invece, è sempre subentrato nel finale senza lasciare traccia. Per lui finora nel complesso appena 223' giocati con zero goal, zero assist e due cartellini gialli. 

    Anche dopo l'infortunio di Kevin De Bruyne, insomma, Noa Lang non sembra aver convinto Conte che ha preferito puntare su Elmas esterno alto piuttosto che schierarlo titolare.

