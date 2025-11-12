Noa Lang ai margini col Napoli ma convocato dall'Olanda, il Ct Koeman sul rapporto con Conte: "Mi ha parlato del ritiro"

Ma che fine ha fatto Noa Lang? Uno dei principali acquisti del calciomercato estivo al Napoli non si è ancora visto, o quasi.
L'olandese sta faticando molto più del previsto ad inserirsi nel nostro calcio ma, soprattutto, il feeling con Antonio Conte non è scattato.
Qualche settimana fa peraltro lo stesso Lang aveva dichiarato pubblicamente come il loro rapporto non fosse idilliaco.
Adesso una conferma arriva anche dalla parole del Ct Ronald Koeman, che nonostante tutto continua a convocare Noa Lang nell'Olanda.