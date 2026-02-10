Nkunku giura amore al Milan: "Mai pensato di andare via, se la gente parla pazienza"

Decisivo nell'ultima vittoria del Milan a Bologna, adesso Christopher Nkunku non vuole fermarsi e cerca continuità di rendimento. L'attaccante francese, che sembrava potesse partire già a gennaio dopo pochi mesi, alla fine è rimasto e può essere la carta in più per Massimiliano Allegri nella seconda parte di stagione.
Nkunku ha parlato delle difficoltà iniziali nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ma si è soffermato anche sulle voci di mercato spiegando come non abbia mai pensato di lasciare il Milan.
L'ex Lipsia racconta anche nel dettaglio alcuni suoi compagni, in particolare Rabiot e Modric, da cui per diversi motivi è rimasto impressionato.