Nkunku giura amore al Milan: "Mai pensato di andare via, se la gente parla pazienza"

Sulle difficoltà iniziali al Milan: "È come se un giornalista facesse un’intervista senza preparare le domande... Per me è stato difficile perché non avevo mai saltato una preparazione e la prossima estate farò di tutto perché non accada di nuovo: se non prendi parte al precampionato, non hai a disposizione 4-5 amichevoli per trovare la forma".

Nkunku spiega come ha vissuto il digiuno da goal: "Ho cercato di restare calmo perché conosco la mia qualità e sapevo che le reti sarebbero arrivate: era solo una questione di tempo e di condizione. Credo comunque di aver aiutato la squadra in altri modi, ma se fai un assist o un goal... è più evidente".