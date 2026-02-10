Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
nkunku milanGetty Images
Andrea Ajello

Nkunku giura amore al Milan: "Mai pensato di andare via, se la gente parla pazienza"

Nkunku sta vivendo il miglior momento da quando è al Milan: "Per me all'inizio è stato difficile perché non avevo mai saltato la preparazione".

Pubblicità

Decisivo nell'ultima vittoria del Milan a Bologna, adesso Christopher Nkunku non vuole fermarsi e cerca continuità di rendimento. L'attaccante francese, che sembrava potesse partire già a gennaio dopo pochi mesi, alla fine è rimasto e può essere la carta in più per Massimiliano Allegri nella seconda parte di stagione. 

Nkunku ha parlato delle difficoltà iniziali nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ma si è soffermato anche sulle voci di mercato spiegando come non abbia mai pensato di lasciare il Milan. 

L'ex Lipsia racconta anche nel dettaglio alcuni suoi  compagni, in particolare Rabiot e Modric, da cui per diversi motivi è rimasto impressionato. 

  • "NON AVEVO MAI SALTATO LA PREPARAZIONE"

    Sulle difficoltà iniziali al Milan: "È come se un giornalista facesse un’intervista senza preparare le domande... Per me è stato difficile perché non avevo mai saltato una preparazione e la prossima estate farò di tutto perché non accada di nuovo: se non prendi parte al precampionato, non hai a disposizione 4-5 amichevoli per trovare la forma". 

    Nkunku spiega come ha vissuto il digiuno da goal: "Ho cercato di restare calmo perché conosco la mia qualità e sapevo che le reti sarebbero arrivate: era solo una questione di tempo e di condizione. Credo comunque di aver aiutato la squadra in altri modi, ma se fai un assist o un goal... è più evidente". 

    • Pubblicità

  • IL CONSIGLIO DI ALLEGRI

    Un po' di tempo fa Allegri aveva consigliato al francese di "sorridere" di più: "Quando il mister dice qualcosa, devi farla tua perché ha tanta esperienza. In quel momento, più che sorridere, stavo nel mio mondo per cercare di essere pronto. Però sì, quando sorridi e vedile cose in modo positivo, tutto cambia".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "MAI PENSATO DI ANDARE VIA"

    "Non ho mai pensato di andare via, questo è il punto. Il mio agente non mi ha parlato di offerte e quindi per me erano solo voci. E poi lui mi conosce bene: non gli ho chiesto di cercare altro o di ‘aprire’ ad altri club, perché volevo solo essere pronto a rendere qui al Milan", così Nkunku smentisce la possibilità di lasciare il club rossonero a gennaio, aggiungendo: "Un giorno dicono che vai lì, un altro che vai là, ma tu sei una persona sola, non puoi essere ovunque... So dove voglio stare e pazienza se la gente parla". 

    Sulla scelta in estate: "Se ti chiama il Milan,che per me è il club più grande d'Italia il 90% del lavoro è già fatto. In più ho capito che la società vuole vincere titoli e questo è anche il mio obiettivo".

  • "RABIOT UNA BESTIA, MODRIC INCREDIBILE"

    Poi esalta Rabiot e Modric. Sul connazionale: "Io l’ho sempre conosciuto forte così. Ora forse è solo un po’ più decisivo. Anche perché Allegri lo vuole più offensivo, mentre prima giocava più "basso". Adrien ha un tiro fenomenale e corre tantissimo.Penso possa giocare 90 minuti ogni giorno perché non è mai stanco. Ed è nel picco della carriera, tra i 29 e i 31 anni. Non ha limiti: spinge sempre, in campo e fuori. È una bestia". 

    Mentre queste sono le parole per Modric: "Luka è super: ha una qualità unica e fa dei lanci di esterno pazzeschi. Se ci provo io, mi si sposta l’anca…Incredibile abbia 40 anni,ma può giocare fino a 45-46". 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Milan crest
Milan
MIL
0