Nkunku evita la sconfitta del Milan contro la Fiorentina e si toglie dal mercato: "Fenerbahce? Speculazioni, voglio rimanere"

Zero goal nelle prime undici, tre nelle ultime due: questo il bilancio dei goal di Christopher Nkunku in Serie A con la maglia del Milan.
Il francese, tornato a disposizione dopo un piccolo problema fisico, contro la Fiorentina si è alzato dalla panchina e ha evitato la seconda sconfitta rossonera in campionato.
Un goal da centravanti puro che gli è valso i complimenti pubblici di Massimiliano Allegri ma, soprattutto, allontana forse definitivamente le voci su una possibile cessione a gennaio.
Nkunku, infatti, non ha alcuna intenzione di lasciare il Milan.