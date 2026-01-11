Pubblicità
Nkunku Fiorentina MilanGetty Images
Lelio Donato

Nkunku evita la sconfitta del Milan contro la Fiorentina e si toglie dal mercato: "Fenerbahce? Speculazioni, voglio rimanere"

Allegri lo inserisce nel finale di Fiorentina-Milan, Nkunku segna il goal del pareggio rossonero al 90' e allontana le voci di mercato: "Speculazioni, io voglio rimanere". Il Fenerbahce si allontana.

Zero goal nelle prime undici, tre nelle ultime due: questo il bilancio dei goal di Christopher Nkunku in Serie A con la maglia del Milan.

Il francese, tornato a disposizione dopo un piccolo problema fisico, contro la Fiorentina si è alzato dalla panchina e ha evitato la seconda sconfitta rossonera in campionato.

Un goal da centravanti puro che gli è valso i complimenti pubblici di Massimiliano Allegri ma, soprattutto, allontana forse definitivamente le voci su una possibile cessione a gennaio.

Nkunku, infatti, non ha alcuna intenzione di lasciare il Milan.

  • COSA HA DETTO NKUNKU DOPO FIORENTINA-MILAN

    Intervistato da DAZN subito dopo Fiorentina-Milan, Nkunku ha escluso un addio a gennaio.

    "Io voglio restare qua, al Milan. Sono speculazioni" ha chiarito l'attaccante sulle voci che lo vorrebbero vicino al Fenerbahce.

    Nkunku poi ha speso parole di grande stima nei confronti di Massimiliano Allegri: "Prima di parlare dell’allenatore dobbiamo parlare della persona, è mister Allegri è una grande persona.È un piacere lavorare tutti i giorni con lui. Cerca di farci lavorare ogni giorno nel modo migliore, anche col sorriso ovviamente".



  • RENDIMENTO IN CRESCITA

    Come detto l'avventura di Nkunku al Milan non era iniziata nel migliore dei modi.

    Il francese infatti non ha segnato nelle prime undici presenze collezionate in campionato ma il 28 dicembre si è finalmente sbloccato, realizzando una doppietta contro il Verona.

    Mentre a Firenze, seppure reduce da infortunio e non ancora al meglio, è subentrato firmando il pareggio al 90'.

    Per lui adesso sono quattro i goal complessivi col Milan, compreso quello in Coppa Italia, in sedici presenze.

  • LA STIMA DI ALLEGRI

    Le prestazioni offerte da Nkunku stanno convincendo anche Allegri, che ha applaudito l'impatto del francese contro la Fiorentina.

    "Nkunku ha fatto un goal da centravanti, lì si esprime molto bene" ha sottolineato il tecnico soffermandosi sulla posizione in campo del suo giocatore.

    Mentre lo stesso Nkunku al riguardo ha chiarito: "Dove preferisco giocare? Faccio ciò che mi chiede il mister.A me piace giocare in attacco. Abbiamo iniziato la stagione con il mister, vincendo tante partite. Noi cerchiamo di fare quello che ci dice il mister e di farlo al meglio possibile".


  • NKUNKU LASCIA IL MILAN A GENNAIO?

    Peraltro già prima di Fiorentina-Milan la posizione della società rossonera sulla cessione di Nkunku a gennaio era piuttosto chiara.

    È un giocatore del Milan e siamo contenti che sia ancora un giocatore del Milan” ha dichiarato Igli Tare sempre ai microfoni di DAZN.

    La sensazione, insomma, è che Nkunku sia destinato a restare almeno fino al termine della stagione.


0