Nkunku evita la sconfitta del Milan contro la Fiorentina e si toglie dal mercato: "Fenerbahce? Speculazioni, voglio rimanere"

Peraltro già prima di Fiorentina-Milan la posizione della società rossonera sulla cessione di Nkunku a gennaio era piuttosto chiara.

“È un giocatore del Milan e siamo contenti che sia ancora un giocatore del Milan” ha dichiarato Igli Tare sempre ai microfoni di DAZN.

La sensazione, insomma, è che Nkunku sia destinato a restare almeno fino al termine della stagione.