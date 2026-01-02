Nkunku e Frattesi a Istanbul? Spesa milanese per il Fenerbahce, le ultime

Dopo la doppietta contro il Verona, Nkunku ha rilanciato le sue quotazioni italiane. L'attaccante francese vorrebbe rimanere a Milano anche nella seconda parte di stagione, ma qualora fosse reale l'offerta da circa 35 milioni tra prestito e obbligo di riscatto presentata dai media turchi, allora la società rossonera potrebbe pensare seriamente alla cessione, soprattutto in virtù dell'arrivo di Fullkrug.

La partita contro il Cagliari dimostra però come il Milan abbia bisogno di una lunga serie di attaccanti, considerando come possano esserci contemporanei problemi: in Sardegna non sono al meglio Leao e Pulisic, Gimenez è out e Fullkrug è appena arrivato.

Lo stesso Nkunku, invece, è alle prese con un problema alla caviglia, comunque non grave.