Nkunku e Frattesi a Istanbul? Spesa milanese per il Fenerbahce, le ultime

Parte il calciomercato, e con esso i tentativi delle squadre turche di portare a Istanbul diversi elementi dei cinque maggiori tornei europei. Ancora una volta, stavolta con la finestra invernale, i più grandi club della megalopoli sono alla ricerca di giocatori di prestigio che possano fare caso ai propri allenatori.
Basti pensare al Fenerbahce, che per continuare l'eterna lotta al Galatasaray attualmente primo a +3 in classifica, punta con decisione l'Italia e in particolare Milano per rinforzare la rosa guidata da mister Domenico Tedesco. Pronti via, con il mercato cominciano anche le voci: nel mirino ci sarebbero sia Nkunku che Frattesi.
Il Fenerbahce cerca due-tre pedine per migliorare la squadra in queste settimane, con i due giocatori attualmente milanesi tra i preferiti di mister e dirigenza. Secondo diversi media turchi, infatti, per Nkunku sarebbe stata messa sul piatto un'importante offerta da decine di milioni, mentre per Frattesi potrebbe essere pronta una ricca proposta contrattuale, superiore a quella dell'Inter.