Pubblicità
Pubblicità
Nkunku FrattesiGetty/GOAL
Francesco Schirru

Nkunku e Frattesi a Istanbul? Spesa milanese per il Fenerbahce, le ultime

Il club turco cerca rinforzi sul mercato per continuare la battaglia con il Galatasaray: nel mirino ci sono anche Nkunku e Frattesi, rispettivamente giocatori di Milan e Inter.

Pubblicità

Parte il calciomercato, e con esso i tentativi delle squadre turche di portare a Istanbul diversi elementi dei cinque maggiori tornei europei. Ancora una volta, stavolta con la finestra invernale, i più grandi club della megalopoli sono alla ricerca di giocatori di prestigio che possano fare caso ai propri allenatori. 

Basti pensare al Fenerbahce, che per continuare l'eterna lotta al Galatasaray attualmente primo a +3 in classifica, punta con decisione l'Italia e in particolare Milano per rinforzare la rosa guidata da mister Domenico Tedesco. Pronti via, con il mercato cominciano anche le voci: nel mirino ci sarebbero sia Nkunku che Frattesi.

Il Fenerbahce cerca due-tre pedine per migliorare la squadra in queste settimane, con i due giocatori attualmente milanesi tra i preferiti di mister e dirigenza. Secondo diversi media turchi, infatti, per Nkunku sarebbe stata messa sul piatto un'importante offerta da decine di milioni, mentre per Frattesi potrebbe essere pronta una ricca proposta contrattuale, superiore a quella dell'Inter.

  • NKUNU AL FENERBAHCE?

    Dopo la doppietta contro il Verona, Nkunku ha rilanciato le sue quotazioni italiane. L'attaccante francese vorrebbe rimanere a Milano anche nella seconda parte di stagione, ma qualora fosse reale l'offerta da circa 35 milioni tra prestito e obbligo di riscatto presentata dai media turchi, allora la società rossonera potrebbe pensare seriamente alla cessione, soprattutto in virtù dell'arrivo di Fullkrug.

    La partita contro il Cagliari dimostra però come il Milan abbia bisogno di una lunga serie di attaccanti, considerando come possano esserci contemporanei problemi: in Sardegna non sono al meglio Leao e Pulisic, Gimenez è out e Fullkrug è appena arrivato. 

    Lo stesso Nkunku, invece, è alle prese con un problema alla caviglia, comunque non grave.

    • Pubblicità

  • FRATTESI A ISTANBUL?

    Difficilmente Frattesi continuerà a Milano dopo gennaio, dunque la sua cessione è decisamente nell'aria. Rispetto a Nkunku, il centrocampista italiano appare realmente in uscita, con possibile permanenza in Italia o cessione all'estero.

    Si parla di Juventus da settimane, ma nelle ultime ore è spuntato proprio il Fenerbahce, che secondo indiscrezioni potrebbe proporre non solo una sostanziosa cifra all'Inter, ma bensì anche un ingaggio superiore allo stesso centrocampista.

    L'Inter valuta Frattesi circa 30 milioni di euro, eventualmente da pagare anche dopo l'obbligo di riscatto in estate.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • RECORD DI SPESA

    Le voci su Frattesi e Nkunku si moltiplicano in terra turca, ma il Fenerbahce dovrebbe spendere come mai prima d'ora per avere non solo entrambi, ma anche uno dei due.

    La scorsa estate il Fenerbahce ha investito 23 milioni per arrivare ad Akturkoglu, riportato in patria dopo il periodo al Benfica: si tratta dell'acquisto più costoso nella storia del club turco.

    Nella classifica dei singoli acquisti più costosi, al terzo posto c'è l'esterno d'attacco Dorgeles Nene, anch'esso arrivato in estate e in particolare per 18 milioni.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • COME STA ANDANDO IL FENERBAHCE

    Salutato Mourinho in estate, il Fenerbahce sta disputando un'ottimo campionato, testa a testa con il Galatasaray

    Oltre al -3 dalla vetta della classifica turca, il Fenerbahce si trova in piena zona playoff in Europa League, deciso ad evitare gli spareggi ed accedere direttamente agli ottavi.

    Per quanto riguarda la Coppa turca, infine, il Fenerbahce ha perso la prima partita contro il Besiktas, in un torneo locale che nell'attuale quinto round si gioca con una fase a gironi.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Supercoppa di Lega
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
Samsunspor crest
Samsunspor
SAM
0