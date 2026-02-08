Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Nicolas Nkoulou - Torino
Stefano Silvestri

Nkoulou si ritira: l'ex difensore del Torino annuncia l'addio al calcio giocato a 35 anni

L'ex granata, senza squadra da diversi mesi, ha annunciato la decisione di appendere le scarpe al chiodo: "Non ho più la forza di alzarmi ogni mattina per allenarmi".

Pubblicità

Il momento di dire stop è arrivato: Nicolas Nkoulou ha annunciato ufficialmente la decisione di ritirarsi dal calcio giocato, ponendo quindi fine alla propria carriera di calciatore.

L'ex difensore camerunense, visto anche in Italia con la maglia del Torino, non ha scelto i social come diversi colleghi per comunicare la propria scelta: l'ha annunciata attraverso un'intervista rilasciata ad Afrofoot.

35 anni: questa è l'età di Nkoulou, che ne compirà 36 alla fine del mese di marzo. L'età giusta, probabilmente, per appendere le scarpe al chiodo.

  • L'ANNUNCIO DI NKOULOU

    "Ho detto a mia moglie - ha spiegato Nkoulou nell'intervista - che il giorno in cui non avessi più avuto la forza di alzarmi ogni mattina per allenarmi, avrei posto fine alla mia carriera. Quel momento è arrivato, per cui mi fermo qui".

    • Pubblicità

  • NON GIOCA DA QUASI UN ANNO

    L'ultima esperienza di Nkoulou, del resto, risale alla stagione 2024/2025: annata trascorsa dall'ormai ex centrale camerunense nella seconda divisione turca, ma con due squadre diverse.

    L'Amed e il Sakaryaspor: questi sono gli ultimi club della carriera di Nkoulou, che nella passata stagione ha indossato entrambe le casacche giocando una quindicina di partite a testa.

    Rimasto libero la scorsa estate, Nkoulou non ha più trovato squadra. E alla fine ha deciso di lasciare il calcio giocato.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA CARRIERA DI NKOULOU

    Prelevato giovanissimo dal Monaco, che nel 2007 lo ha inserito nel proprio vivaio, Nkoulou ha trascorso la maggior parte della propria carriera in Francia: prima con i monegaschi, quindi con il Marsiglia, infine col Lione.

    Nel curriculum del camerunense ci sono anche Italia (Torino), Inghilterra (Watford), Grecia (Aris Salonicco) e Turchia (Gaziantepspor e, appunto, Amed e Sakaryaspor).

  • L'ESPERIENZA AL TORINO

    A Torino, sponda granata, Nkoulou ha disputato quattro stagioni: i granata lo hanno prelevato dal Lione nell'estate del 2017, mantenendolo in rosa fino al 2021 prima di lasciarlo andare per fine contratto.

    L'ex Monaco ha collezionato 135 presenze nel nostro paese, contando tutte le competizioni: 6 i goal messi a segno.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Bologna crest
Bologna
BOL
0