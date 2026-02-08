Nkoulou si ritira: l'ex difensore del Torino annuncia l'addio al calcio giocato a 35 anni

Il momento di dire stop è arrivato: Nicolas Nkoulou ha annunciato ufficialmente la decisione di ritirarsi dal calcio giocato, ponendo quindi fine alla propria carriera di calciatore.
L'ex difensore camerunense, visto anche in Italia con la maglia del Torino, non ha scelto i social come diversi colleghi per comunicare la propria scelta: l'ha annunciata attraverso un'intervista rilasciata ad Afrofoot.
35 anni: questa è l'età di Nkoulou, che ne compirà 36 alla fine del mese di marzo. L'età giusta, probabilmente, per appendere le scarpe al chiodo.