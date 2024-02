Nigeria-Costa d'Avorio 1-2, cronaca e tabellino: Kessié ed Haller la ribaltano, ivoriani Campioni d'Africa

Troost-Ekong illude la Nigeria, nella ripresa la Costa d'Avorio pareggia con Kessié e vince la Coppa d'Africa con la rete di Haller.

La Costa d'Avorio è Campione d'Africa davanti ai propri tifosi. Troost-Ekong non basta per la Nigeria, che sembrava in controllo del match fino al pari di Kessié e al decisivo goal di Haller, attaccante del Dortmund di cui si scriverà molto.

L'ex Ajax, dopo la battaglia contro il tumore, diventa idolo del paese segnando il 2-1 che consegna al team di casa la Coppa d'Africa 2024, iniziata malissimo e alla fine vittoriosa in un mood continuo di inseguimento e trionfo finale.

Dopo le vittorie del 1992 e del 2015, quest'ultima con in campo un Drogba sempre presente per la sua Costa d'Avorio in questa Coppa d'Africa ed emozionato per il successo dei connazionali, Kessié e soci conquistano il terzo titolo raggiungendo nell'albo d'oro proprio la Nigeria.