Troost-Ekong nigeria(C)Getty images
Stefano Silvestri

Nigeria-Congo dove vederla: DAZN, Sky, NOW, Onefootball, Sportitalia o FIFA+? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Nigeria e Congo si sfidano nella finale dei playoff africani per i Mondiali dopo aver superato Gabon e Camerun: dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Sarà una tra Nigeria e Congo a partecipare ai playoff interzona per i Mondiali: questo hanno detto le due semifinali dei playoff di qualificazione, che hanno visto l'eliminazione rispettivamente di Gabon e Camerun.

La Nigeria si è imposta per 4-1 sul Gabon ai tempi supplementari, grazie anche a una doppietta di Victor Osimhen; colpaccio invece del Congo, che ha eliminato a sorpresa il Camerun grazie a una rete di Mbemba al 91'.

La vincente di Nigeria e Congo parteciperà così ai cosiddetti playoff interzona, composti da 6 nazionali di tutte le confederazioni e a cui sono già qualificate la Bolivia e la Nuova Caledonia.

Quando si gioca Nigeria-Congo? E dove potrà essere vista in diretta tv e streaming? Tutte le informazioni utili.

  • NIGERIA-CONGO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Nigeria-Congo
    • Data: domenica 16 novembre 2025
    • Orario: 20.00
    • Canale TV: -
    • Streaming: FIFA+
  • FORMAZIONI UFFICIALI NIGERIA-CONGO

    NIGERIA (4-3-3): Nwabali; Frederick, Ajayi, Bassey, Sanusi; Iwobi, Onyeka, Ndidi; Chukwueze, Osimhen, Lookman. Ct. Chelle

    CONGO (4-3-3): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuenzebe, Masuaku; Moutoussamy, Mukau, Sadiki; Bakambu, Mbuku, Elia. Ct. Desabre

  • ORARIO NIGERIA-CONGO

    Nigeria-Congo si giocherà in campo neutro, allo stadio Prince Moulay Abdallah di Rabat, in Marocco. La partita prenderà il via alle ore 20.00 di domenica 16 novembre 2025.

  • DOVE VEDERE NIGERIA-CONGO IN TV

    Nessun canale televisivo italiano trasmetterà in diretta tv la gara delle Qualificazioni africane tra la Nigeria e il Congo.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • NIGERIA-CONGO IN DIRETTA STREAMING

    La sfida sarà però visibile in diretta streaming: sarà infatti trasmessa gratis e in chiaro da FIFA+. Per assistere alla partita basterà scaricare l'app della piattaforma su un moderno televisore, un pc, un cellulare o un tablet, oppure accedere al sito ufficiale.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    L'alternativa è seguire Nigeria-Congo grazie alla diretta scritta di GOAL, con gli aggiornamenti sui momenti salienti della sfida.

