Nigeria-Congo dove vederla: DAZN, Sky, NOW, Onefootball, Sportitalia o FIFA+? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Sarà una tra Nigeria e Congo a partecipare ai playoff interzona per i Mondiali: questo hanno detto le due semifinali dei playoff di qualificazione, che hanno visto l'eliminazione rispettivamente di Gabon e Camerun.

La Nigeria si è imposta per 4-1 sul Gabon ai tempi supplementari, grazie anche a una doppietta di Victor Osimhen; colpaccio invece del Congo, che ha eliminato a sorpresa il Camerun grazie a una rete di Mbemba al 91'.

La vincente di Nigeria e Congo parteciperà così ai cosiddetti playoff interzona, composti da 6 nazionali di tutte le confederazioni e a cui sono già qualificate la Bolivia e la Nuova Caledonia.

Quando si gioca Nigeria-Congo? E dove potrà essere vista in diretta tv e streaming? Tutte le informazioni utili.