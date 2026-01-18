Niente ritorno di Perisic all'Inter? Il messaggio dell'allenatore del PSV: "Resterà qui"

Negli ultimi giorni si è parlato del possibile ritorno di Ivan Perisic all'Inter dopo che in precedenza il club nerazzurro aveva provato a riportare a Milano un altro ex, ovvero Joao Cancelo.
Stessa posizione di campo, almeno quella che ricoprirebbero in questa Inter e ovviamente non è un caso. I nerazzurri sono infatti alla ricerca di un esterno destro.
Volontà che il club ha da quando Denzel Dumfries si è dovuto fermare a novembre per un infortunio che inizialmente sembrava essere di poco conto e invece è stato lungo visto che tutt'ora l'olandese non è a disposizione.
Dall'Olanda però arriva un segnale chiaro sul futuro di Perisic.