Niente ritorno di Perisic all'Inter? Il messaggio dell'allenatore del PSV: "Resterà qui"

Cosa farà quindi ora l'Inter, arriverà comunque un esterno destro? Il presidente nerazzurro Beppe Marotta, pochi giorni fa aveva dato un aggiornamento sulle condizioni di Dumfries: "La notizia del giorno è che sta recuperando più velocemente di quanto fosse prevedibile. Ci è mancato e spero torni presto a disposizione di Chivu", aggiungendo poi sul possibile innesto: "Bisogna dire che non è facile trovare un profilo che sia all'altezza di società come l'Inter".

Con il mercato che è entrato nella seconda parte di questa sessione, l'Inter continua a guardarsi attorno per possibili opportunità da cogliere e dare a Chivu un elemento in più almeno fino a quando non tornerà Dumfries. Come spiegato da Marotta però, non sarà facile trovare sul mercato l'acquisto giusto a livello economico e che possa essere subito utile alla squadra.