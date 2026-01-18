Pubblicità
Niente ritorno di Perisic all'Inter? Il messaggio dell'allenatore del PSV: "Resterà qui"

L'allenatore del PSV Boesz ha blindato Perisic: il croato era tornato ad essere tra i pensieri dell'Inter per rinforzare la fascia destra.

Negli ultimi giorni si è parlato del possibile ritorno di Ivan Perisic all'Inter dopo che in precedenza il club nerazzurro aveva provato a riportare a Milano un altro ex, ovvero Joao Cancelo.

Stessa posizione di campo, almeno quella che ricoprirebbero in questa Inter e ovviamente non è un caso. I nerazzurri sono infatti alla ricerca di un esterno destro.

Volontà che il club ha da quando Denzel Dumfries si è dovuto fermare a novembre per un infortunio che inizialmente sembrava essere di poco conto e invece è stato lungo visto che tutt'ora l'olandese non è a disposizione. 

Dall'Olanda però arriva un segnale chiaro sul futuro di Perisic. 

  • PERCHÈ L'INTER HA PENSATO A PERISIC

    Dopo che l'Inter ha dovuto abbandonare l'idea di portare Cancelo, che ha accettato il Barcellona, sua destinazione preferita, i nerazzurri non hanno smesso di pensare a rinforzarsi con un esterno destro, posizione dove in questo momento c'è solo Luis Henrique di ruolo.

    E tra le ipotesi fatte negli ultimi giorni è stata presa in considerazione anche quella di riabbracciare Perisic, un giocatore che a Milano ha fatto molto bene, vincendo uno scudetto e che tutt'ora sta dimostrando di poter giocare ancora ad alto livello viste le prestazioni con la maglia del PSV. 

  • BOESZ: "PERISIC RIMANE QUI"

    A fare chiarezza sull'esterno croato è stato l'allenatore del PSV, Petar Boesz, dopo la partita contro il Sittard. Il tecnico, come riportato da a ESPN NL, ha dichiarato: "Perisic e le voci sull'Inter? Non ne so nulla, ma non succederà. Non devo preoccuparmene. Resterà e basta". 

    Parole che non lasciano dubbi su quale sarà il futuro di Perisic, almeno in questa finestra di mercato. 

  • LA STRATEGIA DELL'INTER

    Cosa farà quindi ora l'Inter, arriverà comunque un esterno destro? Il presidente nerazzurro Beppe Marotta, pochi giorni fa aveva dato un aggiornamento sulle condizioni di Dumfries: "La notizia del giorno è che sta recuperando più velocemente di quanto fosse prevedibile. Ci è mancato e spero torni presto a disposizione di Chivu", aggiungendo poi sul possibile innesto: "Bisogna dire che non è facile trovare un profilo che sia all'altezza di società come l'Inter".

    Con il mercato che è entrato nella seconda parte di questa sessione, l'Inter continua a guardarsi attorno per possibili opportunità da cogliere e dare a Chivu un elemento in più almeno fino a quando non tornerà Dumfries. Come spiegato da Marotta però, non sarà facile trovare sul mercato l'acquisto giusto a livello economico e che possa essere subito utile alla squadra. 

