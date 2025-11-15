Niente Mondiale con la Serbia per Vlahovic: l'unica vetrina in ottica futuro sarà la Juventus

Alla fine l'esito più temuto dai tifosi si è concretizzato: la Serbia non prenderà parte ai prossimi Mondiali in programma tra Canada, USA e Messico la prossima estate.
Dopo due partecipazioni consecutive, le 'Aquile Bianche' hanno fallito l'appuntamento con la qualificazione: tanta delusione all'interno dell'ambiente, alla luce della qualità di una rosa invidiata da molte altre nazionali.
Tanto rammarico anche per Dusan Vlahovic, il cui apporto non è bastato per consentire alla propria nazionale di chiudere quantomeno al secondo posto nel girone: per l'attaccante classe 2000, l'unica vetrina da sfruttare per cancellare i dubbi in merito al proprio futuro sarà solo ed esclusivamente la Juventus.