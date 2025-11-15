Niente Mondiale con la Serbia per Vlahovic: l'unica vetrina in ottica futuro sarà la Juventus

Nello scenario di Wembley, la Serbia si è arresa ai padroni di casa dell'Inghilterra: Kane e compagni non hanno mostrato alcuna pietà, forti di un pass mondiale conquistato in largo anticipo.

Saka ed Eze hanno fissato il risultato sul 2-0, contro una Serbia poco pericolosa e con scarso mordente offensivo: peso dell'attacco sulle spalle proprio di Vlahovic, incapace di cambiare l'inerzia in favore dei suoi.