Niente Inter per Belghali: perché i nerazzurri non possono acquistare l'esterno del Verona a gennaio

Belghali non potrà però trasferirsi all'Inter nell'imminente finestra di calciomercato e, precisamente, non avrà modo di intraprendere alcuna avventura diversa da quella veronese.

Il motivo è presto detto: l'algerino ha già vestito due maglie diverse in questa stagione, avendo disputato tre gare di Jupiler Pro League col Mechelen tra fine luglio e i primi di agosto.

Un eventuale trasferimento (a Milano o in qualsiasi altra destinazione) sarebbe così possibile soltanto in ottica futura e a partire dalla prossima estate.