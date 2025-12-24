Niente Inter per Belghali: perché i nerazzurri non possono acquistare l'esterno del Verona a gennaio

L'infortunio alla caviglia e la successiva operazione stanno tenendo ai box da circa due mesi Denzel Dumfries: un bel problema per l'Inter, che non avrà a disposizione l'olandese prima di febbraio/marzo.
Nerazzurri che quindi potrebbero intervenire sul mercato a gennaio per tesserare un nuovo rinforzo per ciò che riguarda la corsia di destra: tra i tanti nomi emersi c'è anche Rafik Belghali, ovvero una delle rivelazioni del Verona.
Attualmente l'algerino è impegnato in Coppa d'Africa con la propria nazionale, ma il trasferimento a Milano non sarà comunque possibile per una questione regolamentare.