Belghali VeronaGetty
Vittorio Rotondaro

Niente Inter per Belghali: perché i nerazzurri non possono acquistare l'esterno del Verona a gennaio

Rafik Belghali, accostato all'Inter, non potrà vestire la maglia dei nerazzurri a gennaio: colpa del regolamento.

L'infortunio alla caviglia e la successiva operazione stanno tenendo ai box da circa due mesi Denzel Dumfries: un bel problema per l'Inter, che non avrà a disposizione l'olandese prima di febbraio/marzo.

Nerazzurri che quindi potrebbero intervenire sul mercato a gennaio per tesserare un nuovo rinforzo per ciò che riguarda la corsia di destra: tra i tanti nomi emersi c'è anche Rafik Belghali, ovvero una delle rivelazioni del Verona.

Attualmente l'algerino è impegnato in Coppa d'Africa con la propria nazionale, ma il trasferimento a Milano non sarà comunque possibile per una questione regolamentare.

  • I NUMERI DI BELGHALI

    Avvio di stagione in salita alle spalle per Belghali, che ha progressivamente migliorato il suo rendimento sulla destra nel 3-5-2 impiegato da mister Paolo Zanetti.

    Apice raggiunto recentemente con le due reti consecutive in campionato: algerino a segno per la prima volta il 29 novembre in occasione del k.o. sul campo del Genoa, mentre il bis è arrivato una settimana più tardi nel 3-1 rifilato all'Atalanta al 'Bentegodi'.

  • QUANTO LO HA PAGATO IL VERONA

    Belghali è una delle tante scommesse di Sean Sogliano, direttore sportivo del Verona che ha deciso di portarlo in Italia poco dopo Ferragosto.

    2 milioni la cifra necessaria per strapparlo ai belgi del Mechelen: somma già schizzata verso l'alto e destinata a crescere se il classe 2002 dovesse continuare a brillare in Serie A.

  • NIENTE INTER A GENNAIO: IL MOTIVO

    Belghali non potrà però trasferirsi all'Inter nell'imminente finestra di calciomercato e, precisamente, non avrà modo di intraprendere alcuna avventura diversa da quella veronese.

    Il motivo è presto detto: l'algerino ha già vestito due maglie diverse in questa stagione, avendo disputato tre gare di Jupiler Pro League col Mechelen tra fine luglio e i primi di agosto.

    Un eventuale trasferimento (a Milano o in qualsiasi altra destinazione) sarebbe così possibile soltanto in ottica futura e a partire dalla prossima estate.

  • LE ALTERNATIVE A BELGHALI PER L'INTER

    Restano in piedi, invece, altre soluzioni sulla destra per l'Inter: nelle ultime ore si è parlato della possibilità di un ritorno di Raoul Bellanova, attualmente fermo a causa di un infortunio e destinato a lasciare spazio al rientrante Marco Palestra (altro elemento gradito ai meneghini) nella prossima stagione.

    Sembra essersi sgonfiata la pista Norton-Cuffy, sul quale ci sarebbero delle perplessità in merito alle doti difensive che latitano rispetto alla capacità di spingere con costanza sulla fascia.

