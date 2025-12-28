Nicolò Tresoldi e la foto con Leao in occasione di Milan-Verona: dalla fede rossonera all'idolo Inzaghi e il sogno Milan, l'attaccante del Bruges torna a San Siro

Tresoldi non ha mai nascosto il suo tifo per il Milan, ribadito anche in diverse interviste.

In più occasioni ha indicato Filippo Inzaghi come suo idolo assoluto, spiegando che la passione per i rossoneri gli è stata trasmessa dal nonno, mentre il padre Emanuele, ex calciatore di Serie A con l’Atalanta e campione d’Europa Under 21 nel 1994 con l’Italia di Cesare Maldini, tifa Inter.

"Inzaghi è il mio idolo più grande. Papà ci ha giocato insieme. Quindi gliel’ha detto. Spero… o spero che magari legga quest’intervista! Credo che la mia qualità principale sia il mio fiuto del goal, proprio come lui. Poi sono anche un grande tifoso del Milan. Anzi, ti dico anche che il mio sogno è giocare un giorno nel Milan. La passione per i rossoneri me l’ha trasmessa mio nonno, mentre papà tifa Inter".