Alessandro De Felice

Nicolò Tresoldi e la foto con Leao in occasione di Milan-Verona: dalla fede rossonera all'idolo Inzaghi e il sogno Milan, l'attaccante del Bruges torna a San Siro

L’attaccante del Bruges al Meazza per Milan-Verona tra tifo e il sogno di vestire la maglia rossonera: pubblicata nelle stories Instagram la foto in compagnia del fuoriclasse portoghese.

Un pomeriggio speciale a San Siro per Nicolò Tresoldi, attaccante classe 2004 del Bruges. 

Il calciatore nato a Cagliari e naturalizzato tedesco era presente sugli spalti del Meazza oggi in occasione di Milan-Verona, gara valida per la 17ª giornata di Serie A

La sua presenza non è passata inosservata, così come la foto condivisa sui social in compagnia di Rafael Leao, ai box per infortunio a conferma di un legame mai nascosto con i colori rossoneri.

Tresoldi non ha mai nascosto, infatti, la sua passione per il Milan, dichiarando apertamente di sognare di indossare un giorno la maglia del 'Diavolo'.

  • TRESOLDI A SAN SIRO

    Nelle tribune di uno stadio ricco di volti noti, tra cui Niclas Fullkrug, pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, e l’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli, è stato avvistato anche Nicolò Tresoldi, attaccante classe 2004 del Bruges

    Non è la prima volta che il calciatore italo-tedesco si reca a Milano per assistere alle sfide del club rossonero, a testimonianza del forte legame con il ‘Diavolo’.

  • LA FOTO CON LEAO

    A rendere ancora più evidente il filo diretto con il mondo Milan è stata la foto pubblicata da Tresoldi accanto a Rafael Leao.

    Il numero 10 rossonero non è stato convocato per Milan-Verona a causa dell’infortunio muscolare ed è stato immortalato proprio insieme all’attaccante del Bruges, che ha postato la foto nelle stories del suo account Instagram. 

    L’immagine ha rapidamente fatto il giro dei social, confermando il rapporto speciale tra l’attaccante italo-tedesco e l’ambiente milanista.

  • LA FEDE ROSSONERA E IL SOGNO MILAN

    Tresoldi non ha mai nascosto il suo tifo per il Milan, ribadito anche in diverse interviste. 

    In più occasioni ha indicato Filippo Inzaghi come suo idolo assoluto, spiegando che la passione per i rossoneri gli è stata trasmessa dal nonno, mentre il padre Emanuele, ex calciatore di Serie A con l’Atalanta e campione d’Europa Under 21 nel 1994 con l’Italia di Cesare Maldini, tifa Inter. 

    "Inzaghi è il mio idolo più grande. Papà ci ha giocato insieme. Quindi gliel’ha detto. Spero… o spero che magari legga quest’intervista! Credo che la mia qualità principale sia il mio fiuto del goal, proprio come lui. Poi sono anche un grande tifoso del Milan. Anzi, ti dico anche che il mio sogno è giocare un giorno nel Milan. La passione per i rossoneri me l’ha trasmessa mio nonno, mentre papà tifa Inter".

  • I NUMERI DI TRESOLDI E LA NAZIONALE ITALIANA

    Sul campo, la stagione di Nicolò Tresoldi parladi 32 presenze e 8 goal complessivi in tutte le competizioni con il Bruges. L’ultima rete decisiva è arrivata il 21 dicembre contro il Gent, entrando dalla panchina e firmando il 2-1 finale.

    Parallelamente resta aperto il tema Nazionale: il centravanti, nato a Cagliari nel 2004, è al bivio tra Germania, Italia e Argentina, ma in un’intervista recente ha ammesso che l’obiettivo è vestire l'Azzurro.

    Anche il ct Gennaro Gattuso ha seguito da vicino le sue prestazioni, anche in occasione della sfida Atalanta-Bruges di Champions League, alimentando ulteriormente l’attenzione intorno a un talento che, tra sogni e realtà, continua a guardare con ammirazione al mondo rossonero.

