Nicolò Tresoldi e la foto con Leao in occasione di Milan-Verona: dalla fede rossonera all'idolo Inzaghi e il sogno Milan, l'attaccante del Bruges torna a San Siro

Un pomeriggio speciale a San Siro per Nicolò Tresoldi, attaccante classe 2004 del Bruges.
Il calciatore nato a Cagliari e naturalizzato tedesco era presente sugli spalti del Meazza oggi in occasione di Milan-Verona, gara valida per la 17ª giornata di Serie A.
La sua presenza non è passata inosservata, così come la foto condivisa sui social in compagnia di Rafael Leao, ai box per infortunio a conferma di un legame mai nascosto con i colori rossoneri.
Tresoldi non ha mai nascosto, infatti, la sua passione per il Milan, dichiarando apertamente di sognare di indossare un giorno la maglia del 'Diavolo'.