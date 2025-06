Nicolò Bertola è l'erede di Bijol all'Udinese: chi è, titolare o no e come cambia la difesa di Runjaic

I friulani si sono assicurati uno dei difensori più promettenti del panorama italiano: era stato accostato anche a Inter e Juventus.

L'erede di Jaka Bijol è realtà: poche ore dopo aver salutato lo sloveno, passato in Premier League al Leeds United, l'Udinese ha messo le mani su Nicolò Bertola. Il rinforzo difensivo per Runjaic è lui.

Bertola arriva a parametro zero dallo Spezia e ha firmato per cinque anni, fino al 2030: era in scadenza di contratto e ha preferito non rinnovare e cogliere la chance dell'approdo in Serie A. La decisione, dopo la sconfitta nella finale playoff contro la Cremonese, era stata presa da tempo.

Ma chi è Bertola? E come e quanto potrà essere utilizzato da Runjaic nella difesa a tre che presumibilmente l'allenatore bianconero utilizzerà nella prossima stagione?