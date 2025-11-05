Rashford rinato al Barcellona: Nico Williams ha sbagliato a rifiutare i blaugrana?

Ovviamente, non si può mai dare nulla per scontato quando si tratta del Barcellona, vista la sua precaria situazione finanziaria. Non c'è alcuna garanzia che la società avrà spazio sufficiente nel proprio monte stipendi per ingaggiare Rashford la prossima estate, a meno che lui non accetti determinate somme e condizioni. Tuttavia, se il Barcellona decidesse di esercitare l'opzione di acquisto, probabilmente vanificherebbe la già scarsa possibilità che il club riesca a resuscitare per la terza volta l'accordo con Williams.
Se si considera anche che Diaz sta volando al Bayern, le speranze di Williams di assicurarsi finalmente un trasferimento in una delle élite europee la prossima estate sembrano davvero piuttosto scarse. Dopo tutto, l'Arsenal è l'unica altra squadra di alto livello che è stata ripetutamente accostata al numero 10 dell'Athletic e durante l'estate ha ingaggiato due ali, Eberechi Eze e Noni Madueke.
C'è quindi la possibilità che Williams finisca per pentirsi di aver rifiutato il Barcellona, proprio come un altro orgoglioso basco, Martin Zubimendi, che l'anno scorso si è reso conto di aver commesso un errore rimanendo alla Real Sociedad? Richiedere una clausola di rescissione al Barcellona è stata senza dubbio una mossa prudente da parte di Williams, ma non bisogna dimenticare che sta vivendo il suo sogno all'Athletic, dove gioca al fianco di suo fratello Inaki per un club che ha un legame più forte con la sua gente rispetto a qualsiasi altro nel mondo del calcio. È difficile dare un prezzo a un privilegio del genere.
Tuttavia, il semplice fatto che Williams abbia preso in considerazione due volte l'idea di trasferirsi in Catalogna dimostra che è almeno interessato a mettersi alla prova regolarmente ai massimi livelli. È anche significativo che, nonostante la sua clausola rescissoria con l'Athletic sia stata aumentata quando ha firmato il suo contratto decennale durante l'estate, sia ancora di soli 90 milioni di euro (79 milioni di sterline/103 milioni di dollari), una cifra non esorbitante per uno dei migliori ali del calcio mondiale.
Per il momento, ovviamente, l'unico obiettivo di Williams sarà quello di tornare sul campo da calcio, in modo da poter poi tornare al suo meglio per il suo amato Athletic. Ma sarebbe sicuramente perdonato se guardasse a ciò che Rashford sta facendo al Barcellona in questo momento e pensasse che avrebbe potuto facilmente essere lui, e forse avrebbe anche dovuto esserlo.