Joan Gaspart non riusciva a capire tutto il clamore suscitato dalla decisione di Nico Williams di rifiutare il trasferimento al Barcellona per firmare un nuovo contratto vantaggioso con l'Athletic Club. "Il giocatore ci ha usati in modo positivo", ha dichiarato l'ex presidente blaugrana a EL 10 del Barca il 3 agosto. "Ha ottenuto un buon contratto e sono felice per lui".

Gaspart ha anche sostenuto che perdere Williams, per la seconda estate consecutiva, si sarebbe rivelato un bene, dato che i catalani hanno preso Marcus Rashford in prestito per tutta la stagione dal Manchester United tre settimane dopo che Williams aveva prolungato la sua permanenza al San Mames fino al 2035. "Rashford è migliore di Nico", ha insistito Gaspart.

All'epoca sarebbe stato difficile trovare qualcuno che fosse d'accordo con uno dei peggiori presidenti della storia del Barça. Nel frattempo, però, molte cose sono cambiate, perché mentre Rashford, tornato in grande forma, è ora considerato uno dei migliori giocatori del Barça, Williams sta faticando terribilmente sia dal punto di vista della forma fisica che di quella agonistica all'Athletic.