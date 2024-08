Nico Gonzalez più vicino alla Juventus: non convocato per Friburgo-Fiorentina, si lavora al prestito

L'esterno argentino non è stato convocato dai Viola per l'amichevole contro il Friburgo: accordo con la Juve ad un passo.

Giorni caldi per il mercato della Juventus: dopo le parole di Gasperini su Koopmeiners, passi avanti anche per l'esterno d'attacco fortemente richiesto da Thiago Motta.

Nico Gonzalez non è stato convocato dalla Fiorentina per l'amichevole contro il Friburgo, in programma domani, con la Viola che sta portando avanti la trattativa con la Vecchia Signora.

Il classe 1998 è diventato l'obiettivo numero uno dei bianconeri, che in queste settimane hanno sondato varie piste sugli esterni ma hanno deciso di virare forte sul giocatore argentino.