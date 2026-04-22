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Nico Gonzalez Atletico MadridGetty Images
Michael Baldoin

Nico Gonzalez gioca e segna una doppietta con l'Atletico Madrid: quanto manca per il riscatto dalla Juventus

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Elche vs Atletico Madrid
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L'argentino protagonista con la maglia dei Colchoneros nel turno infrasettimanale in casa dell’Elche: doppietta per l’ex Juventus, impreziosita da un eurogoal.

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Dopo una stagione deludente con la maglia della Juventus, Nico González è ripartito dalla Spagna, dove la scorsa estate si è trasferito alla corte del Cholo Simeone.

Con l’Atlético Madrid l’avvio è stato super, con goal all’esordio in campionato, ma poi qualcosa è cambiato. Un digiuno lungo mesi, interrotto solo nelle ultime settimane con prestazioni positive: l’ultima proprio nel turno infrasettimanale contro l’Elche, dove ha firmato la sua seconda doppietta stagionale.

Ma quale sarà il suo futuro? Nico González resterà all’Atlético Madrid o tornerà alla Juventus? Le ultime e gli aggiornamenti sul suo riscatto.

  • BASTANO 10 MINUTI PER LA PRIMA RETE

    Nico Gonzalez è apparso fin da subito pimpante, tanto da provarci dalla lunga distanza dopo appena tre minuti, con la palla che si è però persa sul fondo.

    L’argentino, tuttavia, è in giornata e si vede: al 10’ strappa palla al piede a centrocampo, scambia con Rodrigo Mendoza - che gli restituisce il pallone di tacco al limite dell’area - e lascia partire un mancino secco che batte Dituro.

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  • L'ELCHE LA RIBALTA E L'ATLETICO RESTA IN 10

    Nel giro di 15 minuti, però, il match cambia completamente volto. Il pareggio arriva al 18’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo: la difesa respinge al limite, poi si alza male tenendo in gioco Affengruber, che anticipa Oblak in uscita su assist dell’ex Lecce Tete Morente.

    Subito dopo arriva l’episodio chiave: palla persa da ultimo uomo e fallo da rigore di Thiago Almada, ingenuo nel trattenere l’avversario convinto di aver subito lui il fallo.

    Dal dischetto si presenta l’ex Milan André Silva, che non sbaglia e batte Oblak con freddezza, spiazzandolo.


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  • LA MAGIA DI NICO GONZALEZ PER IL TEMPORANEO 2-2

    Passano pochi secondi dal rigore segnato dall’Elche che Nico Gonzalez si inventa una giocata da fenomeno.

    Lancio lungo sul fondo, l’argentino tiene la palla in campo con un colpo di testa sulla linea, poi supera il portiere con un sombrero e conclude al volo verso la porta.

    Affengruber prova a respingere sulla linea, ma arriva un attimo troppo tardi: la palla è già entrata. Inizialmente l’arbitro assegna il rinvio dal fondo, poi interviene il VAR che convalida l’eurogoal.

  • ALL'ATLETICO NON BASTA NICO: L'ELCHE VINCE 3-2

    Nonostante un super Nico González, l’Atlético Madrid è costretto a lasciare il campo dell’Elche senza punti.

    L’inferiorità numerica, durata oltre un’ora, e l’assalto dei padroni di casa hanno piegato la difesa del Cholo Simeone a un quarto d’ora dalla fine, quando il destro vincente di André Silva ha firmato la sua doppietta personale.

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  • QUANTO MANCA PER IL RISCATTO DALLA JUVENTUS?

    Sono cinque i goal in 38 presenze complessive per Nico Gonzalez in questa nuova esperienza in Spagna con la maglia dell’Atletico Madrid, tutti arrivati però nelle 23 partite disputate in campionato (all'esordio contro il Villarreal a settembre e due doppiette, contro Real Sociedad e Elche tra marzo e aprile.

    Per far scattare l’obbligo di riscatto, l’argentino avrebbe dovuto giocare almeno 45 minuti nel 60% delle gare di Liga e, nelle ultime sei, avrebbe dovuto prenderne parte ad almeno cinque.

    Uno scenario che rende difficile immaginare che i Colchoneros si assumano questo impegno, portando più probabilmente il club a riaprire il dialogo con la Juventus per provare a ridurre la richiesta da 32 milioni di euro.

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