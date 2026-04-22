Nico Gonzalez gioca e segna una doppietta con l'Atletico Madrid: quanto manca per il riscatto dalla Juventus

Dopo una stagione deludente con la maglia della Juventus, Nico González è ripartito dalla Spagna, dove la scorsa estate si è trasferito alla corte del Cholo Simeone.
Con l’Atlético Madrid l’avvio è stato super, con goal all’esordio in campionato, ma poi qualcosa è cambiato. Un digiuno lungo mesi, interrotto solo nelle ultime settimane con prestazioni positive: l’ultima proprio nel turno infrasettimanale contro l’Elche, dove ha firmato la sua seconda doppietta stagionale.
Ma quale sarà il suo futuro? Nico González resterà all’Atlético Madrid o tornerà alla Juventus? Le ultime e gli aggiornamenti sul suo riscatto.