Nico Gonzalez gioca e segna una doppietta con l'Atletico Madrid: quanto manca per il riscatto dalla Juventus

Sono cinque i goal in 38 presenze complessive per Nico Gonzalez in questa nuova esperienza in Spagna con la maglia dell’Atletico Madrid, tutti arrivati però nelle 23 partite disputate in campionato (all'esordio contro il Villarreal a settembre e due doppiette, contro Real Sociedad e Elche tra marzo e aprile.

Per far scattare l’obbligo di riscatto, l’argentino avrebbe dovuto giocare almeno 45 minuti nel 60% delle gare di Liga e, nelle ultime sei, avrebbe dovuto prenderne parte ad almeno cinque.

Uno scenario che rende difficile immaginare che i Colchoneros si assumano questo impegno, portando più probabilmente il club a riaprire il dialogo con la Juventus per provare a ridurre la richiesta da 32 milioni di euro.