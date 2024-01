"Nico Gonzalez è infallibile dal dischetto": crolla l'ultima certezza di Italiano e della Fiorentina

Italiano rimpiangeva l'assenza dell'argentino in Supercoppa, ma anche lui lo ha tradito. Per la Fiorentina 3 rigori sbagliati su 4 nel 2024.

Quando Gianluca Aureliano di Bologna è rientrato sul terreno di gioco del Franchi dopo aver considerato da calcio di rigore lo scontro in area tra Sommer e Nzola, un po' tutti hanno avuto il medesimo pensiero: ecco, ora la Fiorentina pareggia. Perché in campo c'è Nico Gonzalez, l'infallibile.

Solo che l'infallibile, questa volta, ha fallito. L'argentino si è presentato sul dischetto, ha fatto partire un sinistro debole e neppure troppo angolato e ha consentito a Sommer addirittura di bloccare l'esecuzione, blindando l'ennesima vittoria esterna dell'Inter.

Un bel problema per la Fiorentina. Dal punto di vista dei risultati recenti (un punto conquistato negli ultimi 7 a disposizione, oltre al ko contro il Napoli in Supercoppa Italiana) e pure dal punto di vista dei rigori. Un tempo porto sicuro dove attraccare, oggi non più.