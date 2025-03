Nico Gonzalez espulso con l'Argentina contro l'Uruguay: calcio a Nandez nel recupero, torna prima a Torino

L'Argentina vince ma la serata di Nico Gonzalez è macchiata dal rosso diretto per l'intervento sull'ex Cagliari: cosa è successo.

Vittoria di misura per l'Argentina che nella notte ha superato l'Uruguay vincendo 1-0 grazie alla rete di Thiago Almada nel corso del secondo tempo; un successo che permette all'albiceleste di allungare in classifica nella corsa alle qualificazioni per il prossimo Mondiale (basta un punto nelle prossime 5 giornate per avere la certezza della qualificazione).

Da segnalare l'espulsione di Nico Gonzalez nei minuti finali della gara. L'esterno offensivo della Juventus ha ricevuto un cartellino rosso dopo un duro intervento su Nahitan Nandez.

Di seguito l'episodio che ha visto protagonista in negativo l'ex Fiorentina, che quindi tornerà in anticipo a Torino per mettersi a disposizione della Juventus.