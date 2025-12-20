Pubblicità
Santos v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Richard Mills

Neymar al Flamengo? La situazione legata al rinnovo del contratto e cosa ha detto il presidente del Santos

Il contratto in scadenza alimenta i rumors sul futuro di Neymar, corteggiato dal Flamengo ma capace di salvare il Santos da infortunato: il presidente Teixeira ottimista sulla permanenza dell'attaccante.

Il presidente del Santos, Marcelo Teixeira, ha dichiarato di nutrire "aspettative positive" sul rinnovo del contratto di Neymar, nonostante il presunto interesse del Flamengo

Il 33enne ha svolto un ruolo cruciale nel mantenere la squadra della sua infanzia nella massima serie brasiliana e, nonostante il grande affetto che nutre per la squadra di Vila Belmiro, l'attaccante è incerto sul suo futuro, dato che il suo contratto sta per scadere.

  • FUTURO DI NEYMAR INCERTO

    Nonostante abbia giocato nonostante il dolore causato da un infortunio al ginocchio, per il quale dovrà sottoporsi a un intervento di artroscopia al ritorno dalle vacanze negli Stati Uniti, Neymar è stato fondamentale per consentire al Santos di mantenere la massima serie nelle ultime settimane. Il veterano ha segnato cinque goal e fornito un assist nelle ultime quattro partite, consentendo al Peixe di evitare per un soffio la retrocessione. Teixeira aveva precedentemente affermato che il rinnovo del contratto di Neymar, in scadenza a fine dicembre, era una grande "priorità", ma il giocatore stesso ha lasciato aperta la porta a un'uscita.

    All'inizio di dicembre, Neymar ha dichiarato: "Non lo so, davvero. Non lo so. Ora ho bisogno di qualche giorno, ho bisogno di riposarmi, staccare la spina e poi decidere il mio futuro. Di sicuro la mia priorità sarà sempre il Santos".

  • Santos v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    IL SANTOS VUOLE TENERLO

    Mentre il Santos vuole tenere Neymar almeno fino ai Mondiali del 2026, il Flamengo, vincitore del campionato brasiliano, starebbe puntando sull'ex stella del Barcellona. Teixeira, tuttavia, spera ancora di raggiungere un accordo con l'ex fuoriclasse del Paris Saint-Germain.

    Ha dichiarato a ESPN: "Il progetto di Neymar è un progetto per i Mondiali del prossimo anno. Il discorso è sempre stato questo. Avrebbe potuto andare ovunque e ha voluto venire al Santos, la sua casa. Forse immaginavamo di poterne approfittare di più nella prima metà dell'anno e non ci siamo riusciti, ma non è colpa di nessuno. Ha concluso la stagione in modo migliore, è stato decisivo. La partecipazione di Neymar continua ad essere importante, sia fuori dal campo che dentro. Il dialogo continua. Stiamo valutando i numeri e ampliando questi valori. Ho una previsione positiva sul fatto che raggiungeremo un denominatore comune per la sua permanenza".

  • PALLA A 'O NEY

    Mentre il presidente del Santos incrocia le dita affinché Neymar, che ha iniziato la sua carriera nel grande club brasiliano prima di trasferirsi al Barcellona nel 2013, rimanga nella squadra, nel 2026 non potranno fare molto per trattenerlo.

    Ha aggiunto: "Questa è più una decisione che spetta a Neymar che al Santos. Quello che abbiamo è la volontà che lui rimanga, che resti. Abbiamo lasciato questa scadenza in modo che potesse viaggiare con la sua famiglia. Sta parlando con suo padre, con la sua famiglia. Non c'è una scadenza fissata, ma siamo in un dialogo forte e positivo. Credo (che rimarrà)".

    Per inciso, Neymar ha segnato 12 goal e aggiunto sei assist in 30 presenze nella sua seconda stagione al Santos.

  • Neymar AncelottiGetty/Goal

    OBIETTIVO MONDIALI

    Dopo aver terminato le vacanze, prima di sottoporsi all'intervento chirurgico, Neymar punterà a recuperare rapidamente la forma fisica per cercare di entrare nella rosa della nazionale brasiliana che parteciperà ai Mondiali. Sebbene sia un'icona brasiliana, in parte grazie al titolo olimpico conquistato con la Selecao a Rio nel 2016, l'ex giocatore dell'Al-Hilal non ha alcun diritto divino di essere selezionato. Lo ha affermato chiaramente il commissario tecnico della nazionale Carlo Ancelotti.

    L'ex allenatore del Milan e del Real Madrid ha dichiarato all'inizio di dicembre: "Se parliamo di Neymar, dobbiamo parlare anche di altri giocatori. Dobbiamo pensare al Brasile, che può essere con Neymar o senza Neymar, con altri giocatori o senza altri giocatori. La lista definitiva la faremo dopo la data FIFA di marzo. Capisco molto bene che siano molto interessati a Neymar, ma voglio chiarire che siamo a dicembre, i Mondiali sono a giugno e sceglierò la squadra che andrà ai Mondiali a maggio. Se Neymar merita di esserci, se sta bene, se è migliore di qualcun altro, giocherà ai Mondiali e basta. Non devo nulla a nessuno".

