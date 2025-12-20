Neymar al Flamengo? La situazione legata al rinnovo del contratto e cosa ha detto il presidente del Santos

Dopo aver terminato le vacanze, prima di sottoporsi all'intervento chirurgico, Neymar punterà a recuperare rapidamente la forma fisica per cercare di entrare nella rosa della nazionale brasiliana che parteciperà ai Mondiali. Sebbene sia un'icona brasiliana, in parte grazie al titolo olimpico conquistato con la Selecao a Rio nel 2016, l'ex giocatore dell'Al-Hilal non ha alcun diritto divino di essere selezionato. Lo ha affermato chiaramente il commissario tecnico della nazionale Carlo Ancelotti.
L'ex allenatore del Milan e del Real Madrid ha dichiarato all'inizio di dicembre: "Se parliamo di Neymar, dobbiamo parlare anche di altri giocatori. Dobbiamo pensare al Brasile, che può essere con Neymar o senza Neymar, con altri giocatori o senza altri giocatori. La lista definitiva la faremo dopo la data FIFA di marzo. Capisco molto bene che siano molto interessati a Neymar, ma voglio chiarire che siamo a dicembre, i Mondiali sono a giugno e sceglierò la squadra che andrà ai Mondiali a maggio. Se Neymar merita di esserci, se sta bene, se è migliore di qualcun altro, giocherà ai Mondiali e basta. Non devo nulla a nessuno".