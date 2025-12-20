Neymar al Flamengo? La situazione legata al rinnovo del contratto e cosa ha detto il presidente del Santos

Nonostante abbia giocato nonostante il dolore causato da un infortunio al ginocchio, per il quale dovrà sottoporsi a un intervento di artroscopia al ritorno dalle vacanze negli Stati Uniti, Neymar è stato fondamentale per consentire al Santos di mantenere la massima serie nelle ultime settimane. Il veterano ha segnato cinque goal e fornito un assist nelle ultime quattro partite, consentendo al Peixe di evitare per un soffio la retrocessione. Teixeira aveva precedentemente affermato che il rinnovo del contratto di Neymar, in scadenza a fine dicembre, era una grande "priorità", ma il giocatore stesso ha lasciato aperta la porta a un'uscita.

All'inizio di dicembre, Neymar ha dichiarato: "Non lo so, davvero. Non lo so. Ora ho bisogno di qualche giorno, ho bisogno di riposarmi, staccare la spina e poi decidere il mio futuro. Di sicuro la mia priorità sarà sempre il Santos".