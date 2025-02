Neymar è tornato Neymar: segna un goal olimpico e viene applaudito dai tifosi dell'Inter Limeira

Il campione del Santos si prende la scena in una gara del Paulistão, segnando direttamente dalla bandierina: "Mi hanno provocato...".

Sarà anche un altro giocatore rispetto al fuoriclasse che incantava nella MSN del Barcellona. Sarà anche reduce da un anno e mezzo di quasi totale inattività. Sarà quel che si vuole. Ma la classe di Neymar non è acqua, proprio per nulla.

Vedere per credere quel che è accaduto nella tarda serata italiana di domenica: il Santos, la squadra in cui Neymar è tornato da qualche settimana, si è imposto per 3-0 sull'Inter Limeira in una gara valida per il Paulistão, ovvero il torneo dello Stato di San Paolo, e il suo uomo simbolo ha segnato un goal capolavoro.

In che modo? Calciando in porta direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo e trovando il fondo della rete. Il classico goal olimpico. Come ai vecchi tempi, quelli in cui incantava l'Europa e il mondo. Anche se mai in carriera era andato a segno così.